Мишустин заявил о выделении средств на обмундирование для участников СВО

«Правительством оперативно выделены дополнительные средства на закупку всех необходимых видов обмундирования. Контрактация идет полным ходом. Нужно сделать так, чтобы у наших защитников не было недостатка в снаряжении», — заявил Мишустин в ходе совещания президента Владимира Путина с правительственным координационным советом по обеспечению нужд российских войск (цитата по «РИА Новости»).