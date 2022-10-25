Мишустин заявил о выделении средств на обмундирование для участников СВО
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о том, что правительство направило финансовые средства для закупки дополнительного обмундирования для военных, находящихся в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине.
«Правительством оперативно выделены дополнительные средства на закупку всех необходимых видов обмундирования. Контрактация идет полным ходом. Нужно сделать так, чтобы у наших защитников не было недостатка в снаряжении», — заявил Мишустин в ходе совещания президента Владимира Путина с правительственным координационным советом по обеспечению нужд российских войск (цитата по «РИА Новости»).
Днем ранее российский премьер-министр заявил, что российские военные, принимающие участие СВО на Украине, должны быть оснащены всем необходимым в сжатые сроки. По его словам, решения по обеспечению нужд СВО нужно принимать быстро и четко, но не в ущерб качеству.
21 октября Путин подписал указ о создании координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей российских военных. Новую структуру возглавил Мишустин. В ее задачи входит материальное обеспечение российских войск, включая поставки и ремонт вооружений, военной техники, а также обеспечение медико-санитарным обслуживанием.