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Мишустин заявил о выделении средств на обмундирование для участников СВО

Ведомости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о том, что правительство направило финансовые средства для закупки дополнительного обмундирования для военных, находящихся в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. 

«Правительством оперативно выделены дополнительные средства на закупку всех необходимых видов обмундирования. Контрактация идет полным ходом. Нужно сделать так, чтобы у наших защитников не было недостатка в снаряжении», — заявил Мишустин в ходе совещания президента Владимира Путина с правительственным координационным советом по обеспечению нужд российских войск (цитата по «РИА Новости»).

Днем ранее российский премьер-министр заявил, что российские военные, принимающие участие СВО на Украине, должны быть оснащены всем необходимым в сжатые сроки. По его словам, решения по обеспечению нужд СВО нужно принимать быстро и четко, но не в ущерб качеству. 

21 октября Путин подписал указ о создании координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей российских военных. Новую структуру возглавил Мишустин. В ее задачи входит материальное обеспечение российских войск, включая поставки и ремонт вооружений, военной техники, а также обеспечение медико-санитарным обслуживанием.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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