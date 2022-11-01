Путин призвал не превращать поддержку мобилизованных в рутину
Поддержка россиян, призванных на военную службу по частичной мобилизации, и их семей является одним из приоритетных направлений деятельности властей и не должна превратиться в рутину. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.
«Нужно обязательно продолжать оказывать поддержку, не забывать про семьи наших граждан, военнослужащих, которые выполняют свой воинский долг, защищая Отечество... чтобы это не было забыто, не превратилось в какую-то рутину», – приводит его слова ТАСС.
Это важное направление общей работы российских властей, подчеркнул глава государства.
19 октября Путин утвердил перечень поручений о поддержке мобилизованных россиян и их семей, в частности, о введении выплат мобилизованным в размере не менее 195 000 руб. в месяц. Правительству было поручено выделить необходимое финансирование и совместно с Минобороны обеспечить своевременное получение мобилизованными выплат. Главам регионов поручено содействовать в организации мест размещения и подготовки мобилизованных, их материально-техническом обеспечении, а также обеспечить меры соцподдержки их семей.
7 октября президент утвердил кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам для мобилизованных. В соответствии с законом военнослужащему предоставляется право обратиться к кредитору с требованием об изменении условий договора, предусматривающим приостановление исполнения обязательств на срок, не превышающий срока военной службы, или об уменьшении размера платежей в течение льготного периода.
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