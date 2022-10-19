Путин утвердил поручения о поддержке мобилизованных и их семей
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений о поддержке мобилизованных россиян и их семей. В частности, минимальные выплаты мобилизованным составят 195 000 руб.
«Минобороны России совместно с Минфином России установить для граждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации, размеры денежного довольствия и отдельных выплат, исходя из минимально гарантированного размера не менее 195 000 руб. за календарный месяц», – говорится в документе.
В поручении подчеркивается, что эти выплаты охватывают также период подготовки и обучения. Правительству поручено выделить необходимое финансирование и совместное с Минобороны – обеспечить своевременное получение мобилизованными выплат.
Главам регионов поручено содействовать в организации мест размещения и подготовки мобилизованных, их материально-техническом обеспечении, а также обеспечить меры соцподдержки их семей.
7 октября президент Путин утвердил кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам для мобилизованных. В начале сентября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица оплатит расходы семей мобилизованных жителей на детские сады, кружки и продленку в школе.
14 октября президент анонсировал завершение частичной мобилизации в России в течение двух недель, отметив, что в войска поступило уже порядка 222 000 мобилизованных из планируемых 300 000. 17 октября о завершении мобилизационных мероприятий в Москве и Подмосковье отчитались столичный мэр Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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