В Совфеде призвали разобраться с ростом цен на военное снаряжение
В ходе заседания Совета Федерации (СФ) сенатор Людмила Нарусова заявила, что армия не обеспечивает призванных военнослужащих необходимым снаряжением. В то же время цены на него выросли в несколько раз, добавила сенатор.
Сенатор призвала Федеральную антимонопольную службу (ФАС) обратить внимание на резкий скачок цен и разобраться, почему предприятия, производящие бронежилеты, не передают их в армию, а пускают в свободную продажу.
Законодатель также рассказала о своем визите мобилизационного пункта в Химках. Она возмутилась, что в качестве сухого пайка мобилизованным выдают еду для авиапассажиров эконом-класса, которую передали «сердобольные стюардессы» из расположенного неподалеку аэропорта «Шереметьево».
В ответ председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету палаты по обороне разобраться «с мощностями, которые производят и одежду, и бронежилеты, и каски», а также выяснить, на каком основании произошло резкое повышение цен на военное снаряжение.
Сенатор Ольга Ковитиди сообщила, что верхняя палата уже обращалась к ФАС, однако у антимонопольной службы нет полномочий, чтобы решить этот вопрос. По ее словам, для устранения проблемы нужно постановление правительства, которое уже готовится.
На прошлой неделе ФАС выявила случаи серьезного превышения стоимости армейского снаряжения. Продавцам выданы предостережения прокуратуры, сообщили в ФАС, а сеть «Военторг» рекомендовала своим «дочкам» ограничить наценку на армейское снаряжение на уровне 15%.
После начала частичной мобилизации в России появились сообщения о росте стоимости обмундирования. В конце сентября депутат Госдумы Александр Якубовский обратился в ФАС и Генпрокуратуру с письмом, в котором сообщил о существенном росте спроса в России на спальные мешки, термобелье, удобную обувь, ряд медикаментов и др. В ФАС заявили, что примут меры, если будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса