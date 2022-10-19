В Совфеде призвали разобраться с ростом цен на военное снаряжение

После начала частичной мобилизации в России появились сообщения о росте стоимости обмундирования. В конце сентября депутат Госдумы Александр Якубовский обратился в ФАС и Генпрокуратуру с письмом, в котором сообщил о существенном росте спроса в России на спальные мешки, термобелье, удобную обувь, ряд медикаментов и др. В ФАС заявили, что примут меры, если будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства.