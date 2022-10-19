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В Совфеде призвали разобраться с ростом цен на военное снаряжение

Ведомости

В ходе заседания Совета Федерации (СФ) сенатор Людмила Нарусова заявила, что армия не обеспечивает призванных военнослужащих необходимым снаряжением. В то же время цены на него выросли в несколько раз, добавила сенатор.

По словам Нарусовой, стоимость бронежилетов за последнее время выросла почти в 20 раз — с 7000 руб. в январе до 135 000 руб. сейчас. «Это же совершенно ненормальная ситуация», — сказала она (цитата по РБК).

Сенатор призвала Федеральную антимонопольную службу (ФАС) обратить внимание на резкий скачок цен и разобраться, почему предприятия, производящие бронежилеты, не передают их в армию, а пускают в свободную продажу.

Законодатель также рассказала о своем визите мобилизационного пункта в Химках. Она возмутилась, что в качестве сухого пайка мобилизованным выдают еду для авиапассажиров эконом-класса, которую передали «сердобольные стюардессы» из расположенного неподалеку аэропорта «Шереметьево».

В ответ председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету палаты по обороне разобраться «с мощностями, которые производят и одежду, и бронежилеты, и каски», а также выяснить, на каком основании произошло резкое повышение цен на военное снаряжение.

Сенатор Ольга Ковитиди сообщила, что верхняя палата уже обращалась к ФАС, однако у антимонопольной службы нет полномочий, чтобы решить этот вопрос. По ее словам, для устранения проблемы нужно постановление правительства, которое уже готовится.

На прошлой неделе ФАС выявила случаи серьезного превышения стоимости армейского снаряжения. Продавцам выданы предостережения прокуратуры, сообщили в ФАС, а сеть «Военторг» рекомендовала своим «дочкам» ограничить наценку на армейское снаряжение на уровне 15%.

После начала частичной мобилизации в России появились сообщения о росте стоимости обмундирования. В конце сентября депутат Госдумы Александр Якубовский обратился в ФАС и Генпрокуратуру с письмом, в котором сообщил о существенном росте спроса в России на спальные мешки, термобелье, удобную обувь, ряд медикаментов и др. В ФАС заявили, что примут меры, если будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных