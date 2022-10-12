В ФАС заявили о случаях существенного превышения стоимости армейской экипировки
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила случаи серьезного превышения стоимости армейского снаряжения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Проведенный ФАС России совместно с региональными органами прокуратуры анализ цен на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения показал, что имеются случаи существенного повышения стоимости указанных товаров», – говорится в сообщении.
Продавцам выданы предостережения прокуратуры, добавили в ФАС, а сеть «Военторг» рекомендовала своим «дочкам» ограничить наценку на армейское снаряжение на уровне 15%.
После начала частичной мобилизации появились сообщения о росте стоимости обмундирования. Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский обратился в ФАС и Генпрокуратуру с письмом, в котором сообщил о существенном росте спроса в России на спальные мешки, термобелье, удобную обувь, ряд медикаментов и другие товары. Парламентарий обратил внимание, что многие продавцы начали завышать цены на данную продукцию.
28 сентября ФАС сообщила, что примет меры реагирования, если будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства в ценообразовании на обмундирование и медицинские товары. 30 сентября надзорный орган сообщил, что запросил у торговых сетей «Военторг», «Спортмастер» и HAKKI данные о динамике отпускных и закупочных цен на спецодежду, обмундирование и снаряжение.
В начале октября правительство России разрешило органам власти субъектов закупать за счет средств местных бюджетов товары двойного назначения, в том числе беспилотники, средства радиосвязи, приборы ночного видения и др.
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