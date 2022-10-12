В ФАС заявили о случаях существенного превышения стоимости армейской экипировки

После начала частичной мобилизации появились сообщения о росте стоимости обмундирования. Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский обратился в ФАС и Генпрокуратуру с письмом, в котором сообщил о существенном росте спроса в России на спальные мешки, термобелье, удобную обувь, ряд медикаментов и другие товары. Парламентарий обратил внимание, что многие продавцы начали завышать цены на данную продукцию.