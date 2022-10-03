Регионы России смогут сами закупать беспилотники и средства связи за счет бюджета
Правительство России разрешило органам власти субъектов закупать за счет средств местных бюджетов товары двойного назначения, в том числе беспилотники, средства радиосвязи, приборы ночного видения и др., следует из постановления кабмина, опубликованного на портале правовой информации.
Документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Такое решение принято в качестве специальной меры в сфере экономики. Закупки смогут осуществлять исполнительные органы субъектов, органы местного самоуправления, муниципальные казенные учреждения, бюджетные автономные унитарные предприятия.
Закупка необходимых товаров будет производиться с помощью заявок, направляемых Минобороны через органы управления военных округов и комиссариаты уполномоченному исполнительному органу субъекта.
В постановлении уточняется, что все товары будут считаться закупленными для нужд субъекта или муниципалитета. Их последующая передача будет осуществляться на безвозмездной основе по акту приема-передачи.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране. Он отметил, что призыв затронет граждан, которые состоят в запасе, а также тех, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил и имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек.
После начала частичной мобилизации появились сообщения о росте стоимости обмундирования. Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Генпрокуратуру с письмом, в котором сообщил о существенном росте спроса в России на спальные мешки, термобелье, удобную обувь, ряд медикаментов и другие товары. Парламентарий обратил внимание, что многие продавцы начали завышать цены на данную продукцию.
28 сентября ФАС сообщила, что примет меры реагирования, если будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства в ценообразовании на обмундирование и медицинские товары. 30 сентября надзорный орган сообщил, что запросил у торговых сетей «Военторг», «Спортмастер» и «HAKKI» данные о динамике отпускных и закупочных цен на спецодежду, обмундирование и снаряжение.