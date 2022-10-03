На «Объясняем.рф» рассказали о персональной отсрочке от частичной мобилизации

Решение о предоставлении отсрочки будет приниматься межведомственной комиссией по бронированию на основании предложений, такие комиссии будет действовать как на федеральном, так и на региональном уровне. Отсрочка предоставляется на срок до года и впоследствии может быть продлена в таком же порядке.