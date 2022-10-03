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На «Объясняем.рф» рассказали о персональной отсрочке от частичной мобилизации

Ведомости

Руководители и специалисты органов исполнительной власти и местного самоуправления, организаций, выполняющих наиболее значимые в военное время функции, могут получить персональную отсрочку от частичной мобилизации на год, даже если их специальности не входят в утвержденный перечень должностей и профессий, сообщили в Telegram-канале «Объясняем.рф».

«В исключительных случаях проводится бронирование граждан, должности и профессии которых не входят в утвержденный перечень. Такая работа проводится в отношении руководителей и специалистов: органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций, выполняющих наиболее значимые в военное время функции», – говорится в сообщении.

Решение о предоставлении отсрочки будет приниматься межведомственной комиссией по бронированию на основании предложений, такие комиссии будет действовать как на федеральном, так и на региональном уровне. Отсрочка предоставляется на срок до года и впоследствии может быть продлена в таком же порядке.

В Telegram-канале уточнили, что перечень должностей и профессий ежегодно уточняется межведомственной комиссией по бронированию. Компании могут бронировать работников в возрасте от 27 лет, если их профессия указана в перечне и сотрудники обеспечивают выполнение мобилизационных заданий.

«Бронирование также проводится организациями, осуществляющими иную деятельность в интересах обороны государства и жизнедеятельности населения в военное время, а также организациями, ведущими подготовку граждан по военно-учетным специальностям», – говорится в сообщении.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Призыв затронет 300 000 россиян, которые состоят в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Позднее стало известно, какие категории граждан не подпадают под мобилизацию. Так, призыв не коснется сотрудников IT-сферы, операторов связи, СМИ и банков, чьи специальности включены в соответствующий перечень профессий, подготовленный Минцифры. Также в Минобороны пообещали не призывать студентов очной формы обучения, в том числе коммерческих вузов, а также женщин. Кроме того, отсрочку от военной службы смогут получить работники оборонных предприятий, граждане, негодные по состоянию здоровья, кормильцы многодетных семей и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных