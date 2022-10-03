Детям мобилизованных москвичей оплатят детсады и продленку в школе
Москва оплатит расходы семей мобилизованных жителей на детские сады, кружки и продленку в школе, заявил столичный мэр Сергей Собянин.
«Вплоть до платы за детские сады — мы все это возьмем на себя, сделаем бесплатно. За счет города оплатим дополнительное питание, дополнительное нахождение в школе, продленку, кружки и так далее. Весь этот блок по заявлениям — если есть такая необходимость, мы все это сделаем», – цитирует его «Интерфакс».
30 сентября Собянин объявил о запуске в Москве центра поддержки для родственников призванных в рамках частичной мобилизации в Вооруженные силы РФ. Центр будет оказывать помощь по различным направлениям, в том числе по вопросам устройства детей в школы и детские сады и поиска работы. Кроме того, он пообещал определить нетрудоспособных родственников в социальные стационары.
Мобилизационные мероприятия во всех регионах России начались 21 сентября после того, как президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о частичной мобилизации в стране. По его словам, Вооруженные силы России сейчас действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 км. Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек.
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