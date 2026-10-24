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Число погибших в результате теракта в Иордании выросло до восьми человек

Ася Султанова

Число погибших в результате террористической атаки на церковь в деревне Хамуд провинции Эль-Карак на юге Иордании возросло до восьми человек, передает Al Mamlaka. Еще один пострадавший скончался 23 октября в военном госпитале принца Али.

Министр здравоохранения страны Ибрагим Аль-Бадур сообщил, что одна пострадавшая находится в критическом состоянии после сильного кровотечения и внутренних повреждений. Ей провели хирургическую операцию и сделали переливания крови. Поиски преступников продолжаются.

The National со ссылкой на управление общественной безопасности страны сообщал, что неизвестные ворвались на территорию греческой православной церкви в деревне Хамуд и открыли огонь во время похорон. 34 человека получили ранения, из них 27 госпитализированы.

Король Иордании Абдалла II заявил, что нападение получит «самый жесткий отпор».

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