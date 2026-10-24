ГД 27 октября рассмотрит досрочное прекращение полномочий депутата Горбашева

Горбашев был избран по федеральному списку «Новых людей», баллотировался во главе региональной группы по Краснодарскому краю. Источники «Ведомостей» сообщали, что он откажется от мандата, и вакантный мандат, скорее всего, передадут кандидату из другой региональной группы. Горбашев – кандидат юридических наук, в прошлом работал помощником заместителя председателя Верховного суда России.