ГД 27 октября рассмотрит досрочное прекращение полномочий депутата Горбашева
Комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и мандатным вопросам внесла проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Ильи Горбашева («Новые люди»). Вопрос включен в проект порядка работы заседания нижней палаты на 27 октября. Документ был размещен в системе обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).
Согласно документу, полномочия Горбашева прекращаются с 22 октября на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий. Докладчиком назначен председатель комиссии Эрнест Валеев.
Горбашев был избран по федеральному списку «Новых людей», баллотировался во главе региональной группы по Краснодарскому краю. Источники «Ведомостей» сообщали, что он откажется от мандата, и вакантный мандат, скорее всего, передадут кандидату из другой региональной группы. Горбашев – кандидат юридических наук, в прошлом работал помощником заместителя председателя Верховного суда России.
По данным «Ведомостей», Горбашев может стать третьим депутатом Госдумы девятого созыва, сложившим полномочия. На выборах в Краснодарском крае за «Новых людей» по спискам проголосовали 7,90% избирателей, в целом по стране партия набрала 7,96%.