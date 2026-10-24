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Главная / Бизнес /

Компания Lego продлила действие товарного знака в России до 2036 года

Анна Суслова

Датская компания Lego продлила товарный знак в России до 2036 г. Это следует из данных Роспатента, пишут «РИА Новости».

Действие исключительного права на логотип «Лего» истекало в ноябре 2026 г., поэтому компания подала заявление на продление срока владения логотипом. Роспатент принял положительное решение.

Компания Lego продает под данным товарным знаком игры, игрушки, спортивные товары, а также елочные украшения.

В июне 2022 г. Lego закрыла часть точек в России из-за отсутствия поставок. В марте 2022 г. представитель Lego сообщил, что производитель конструкторов для детей приостановил поставки товаров в Россию в «свете санкций и непредсказуемой ситуации». Таким образом, компания закрыла двери на один из своих крупнейших рынков сбыта. В сентябре 2022 г. на месте магазинов Lego открылись точки мультибрендовой сети под названием «Мир кубиков», а продукция Lego поставлялась в Россию по параллельному импорту.

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