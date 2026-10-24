Компания Lego продлила действие товарного знака в России до 2036 года

В июне 2022 г. Lego закрыла часть точек в России из-за отсутствия поставок. В марте 2022 г. представитель Lego сообщил, что производитель конструкторов для детей приостановил поставки товаров в Россию в «свете санкций и непредсказуемой ситуации». Таким образом, компания закрыла двери на один из своих крупнейших рынков сбыта. В сентябре 2022 г. на месте магазинов Lego открылись точки мультибрендовой сети под названием «Мир кубиков», а продукция Lego поставлялась в Россию по параллельному импорту.