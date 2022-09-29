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Бизнес

Магазины Lego в России переименуют в «Мир кубиков»

Ведомости

После ухода датского производителя конструкторов Lego из России на месте магазинов откроются точки мультибрендовой сети под названием «Мир кубиков», об этом сообщил РБК со ссылкой на президента группы компаний Inventive Retail Group Тихона Смыкова.

По информации издания, первые торговые точки под новым брендом откроются уже сегодня, 29 сентября, в двух московских ТРЦ — «Атриум» и «Авиапарк» и в одном петербургском — «Галерея». Магазины новой сети будут представлены более чем в 20 городах, вывески обновятся до конца октября. В этом году будут открыты 60 магазинов.

Уточняется, что в новых магазинах будут продаваться не только товары Legо, но и конструкторы других производителей. Сейчас продукция Lego поставляется в Россию по параллельному импорту.

Lego объявил об окончательном прекращении работы в России и разрыве отношений с Inventive Retail Group из-за «продолжающихся существенных нарушений операционной среды».

В России работал 81 магазин Lego под управлением компании IRG, которая ранее также руководила фирменными магазинами Apple, Samsung и Nike. Компания Lego приостановила поставки в Россию 3 марта в связи со специальной военной операцией на Украине. Однако сама компания и интернет-магазин продолжали работать в России, цены на товар были скорректированы с учетом изменившегося курса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных