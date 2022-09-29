Магазины Lego в России переименуют в «Мир кубиков»

По информации издания, первые торговые точки под новым брендом откроются уже сегодня, 29 сентября, в двух московских ТРЦ — «Атриум» и «Авиапарк» и в одном петербургском — «Галерея». Магазины новой сети будут представлены более чем в 20 городах, вывески обновятся до конца октября. В этом году будут открыты 60 магазинов.