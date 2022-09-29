Магазины Lego в России переименуют в «Мир кубиков»
После ухода датского производителя конструкторов Lego из России на месте магазинов откроются точки мультибрендовой сети под названием «Мир кубиков», об этом сообщил РБК со ссылкой на президента группы компаний Inventive Retail Group Тихона Смыкова.
По информации издания, первые торговые точки под новым брендом откроются уже сегодня, 29 сентября, в двух московских ТРЦ — «Атриум» и «Авиапарк» и в одном петербургском — «Галерея». Магазины новой сети будут представлены более чем в 20 городах, вывески обновятся до конца октября. В этом году будут открыты 60 магазинов.
Уточняется, что в новых магазинах будут продаваться не только товары Legо, но и конструкторы других производителей. Сейчас продукция Lego поставляется в Россию по параллельному импорту.
Lego объявил об окончательном прекращении работы в России и разрыве отношений с Inventive Retail Group из-за «продолжающихся существенных нарушений операционной среды».
В России работал 81 магазин Lego под управлением компании IRG, которая ранее также руководила фирменными магазинами Apple, Samsung и Nike. Компания Lego приостановила поставки в Россию 3 марта в связи со специальной военной операцией на Украине. Однако сама компания и интернет-магазин продолжали работать в России, цены на товар были скорректированы с учетом изменившегося курса.
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