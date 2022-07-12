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Lego полностью уйдет с российского рынка

Ведомости

Датский производитель конструкторов Lego полностью прекращает работу в России и разрывает отношения с Inventive Retail Group (IRG), которая управляет 81 магазином бренда в России. Об этом сообщает издание Inc. со ссылкой на генерального директора российского подразделения компании Евгения Чихачева.

По его словам, причиной стали «продолжающиеся существенные нарушения операционной среды». Также он добавил, что московское подразделение компании уже сократило 70 сотрудников и выплатило им выходные пособия.

В России работал 81 магазин Lego под управлением компании IRG, которая ранее также руководила фирменными магазинами Apple, Samsung и Nike. Если Lego разорвет отношения с IRG, то компания не сможет продавать товары под брендом Lego и бренд официально покинет российский рынок», говорят юристы.

Компания Lego приостановила поставки в Россию 3 марта в связи с военной операцией на территории Украины. Однако сама компания и интернет-магазин продолжали работать в России, цены на товар были скорректированы с учетом изменившегося курса. 

Накануне продукцию компании Lego включили в перечень товаров для параллельного импорта. Список разрешенных к ввозу в Россию товаров без согласия производителя или правообладателя также дополнила продукция брендов Siemens и BMW.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка российского подразделения Lego в 2021 г. составила 19 млрд руб., чистая прибыль – 1,8 млрд руб., это на 63% больше, чем за 2020 г. Материнская компания Lego Group увеличила объем чистой прибыли в 2021 г. на 30% по сравнению с прошлым годом, она составила $1,94 млрд.

После начала спецоперации России на Украине ряд компаний объявили об уходе из России. По данным Йельского университета, деятельность в стране приостановили более 1000 компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных