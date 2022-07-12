Lego полностью уйдет с российского рынка

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка российского подразделения Lego в 2021 г. составила 19 млрд руб., чистая прибыль – 1,8 млрд руб., это на 63% больше, чем за 2020 г. Материнская компания Lego Group увеличила объем чистой прибыли в 2021 г. на 30% по сравнению с прошлым годом, она составила $1,94 млрд.