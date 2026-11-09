Во Франции хакеры похитили данные 23 млн автомобилистов

9 ноября МИД Франции вызвало поверенного в делах Ирана после хакерских атак, в результате которых в магазинах по всей Европе вышли из строя холодильные установки. Париж обвиняет в причастности к инцидентам Корпус стражей исламской революции (КСИР). Глава французского МИДа Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция намерена добиваться введения санкций против Ирана на уровне Евросоюза.