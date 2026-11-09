Во Франции хакеры похитили данные 23 млн автомобилистов
Крупная утечка данных затронула около 23 млн автомобилистов во Франции. Злоумышленники взломали базы сервисов технического осмотра автомобилей. Об этом сообщает телеканал TF1.
По его информации, атака затронула компании Securitest, Auto Securite и Verif'Autos, входящие в международную группу SGS.
Хакеры получили доступ примерно к 40 млн регистрационных номеров автомобилей. Кроме того, в похищенных базах содержались сведения о марках и моделях машин, а также клиентские досье с именами и адресами владельцев.
12 октября во Франции произошла массовая кибератака на супермаркеты. Злоумышленники получили удаленный доступ к холодильному оборудованию почти 700 магазинов, включая торговые точки Carrefour, Leclerc, Monoprix, Intermarché и Coopérative U. В Эльзасе два супермаркета из-за кибератаки потеряли в общей сложности 270 000 евро, уточнил BFMTV. Она также могла затронуть магазины Metro, независимые торговые точки и мясные лавки.
2 ноября в Бельгии, Люксембурге и Швеции произошла хакерская атака на системы управления холодильниками в супермаркетах, в результате которой повысилась температура в морозильных камерах.
9 ноября МИД Франции вызвало поверенного в делах Ирана после хакерских атак, в результате которых в магазинах по всей Европе вышли из строя холодильные установки. Париж обвиняет в причастности к инцидентам Корпус стражей исламской революции (КСИР). Глава французского МИДа Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция намерена добиваться введения санкций против Ирана на уровне Евросоюза.