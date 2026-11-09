Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,369+0,7%MSTT84,4+5,83%KLVZ1,932-0,72%IMOEX2 470,07+0,25%RTSI940,29-0,49%RGBI112,03+0,12%RGBITR778,47+0,22%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Во Франции хакеры похитили данные 23 млн автомобилистов

Ксения Наумчик
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Крупная утечка данных затронула около 23 млн автомобилистов во Франции. Злоумышленники взломали базы сервисов технического осмотра автомобилей. Об этом сообщает телеканал TF1.

По его информации, атака затронула компании Securitest, Auto Securite и Verif'Autos, входящие в международную группу SGS.

Хакеры получили доступ примерно к 40 млн регистрационных номеров автомобилей. Кроме того, в похищенных базах содержались сведения о марках и моделях машин, а также клиентские досье с именами и адресами владельцев.

12 октября во Франции произошла массовая кибератака на супермаркеты. Злоумышленники получили удаленный доступ к холодильному оборудованию почти 700 магазинов, включая торговые точки Carrefour, Leclerc, Monoprix, Intermarché и Coopérative U. В Эльзасе два супермаркета из-за кибератаки потеряли в общей сложности 270 000 евро, уточнил BFMTV. Она также могла затронуть магазины Metro, независимые торговые точки и мясные лавки.

2 ноября в Бельгии, Люксембурге и Швеции произошла хакерская атака на системы управления холодильниками в супермаркетах, в результате которой повысилась температура в морозильных камерах.

9 ноября МИД Франции вызвало поверенного в делах Ирана после хакерских атак, в результате которых в магазинах по всей Европе вышли из строя холодильные установки. Париж обвиняет в причастности к инцидентам Корпус стражей исламской революции (КСИР). Глава французского МИДа Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция намерена добиваться введения санкций против Ирана на уровне Евросоюза.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь