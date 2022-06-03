Lego закрыла часть магазинов в России из-за отсутствия поставок
Сеть магазинов Lego приостановила работу части точек в России из-за отсутствия поставок, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Inventive Retail Group, которая управляет магазинами сети в России.
«Работа части наших магазинов действительно временно приостановлена в связи с отсутствием поставок Lego в Россию», — сообщили в компании.
В начале марта представитель Lego сообщил датскому изданию finans.dk, что производитель конструкторов для детей приостановил поставки товаров в Россию в «свете санкций и непредсказуемой ситуации». Издание отметило, что компания закрыла двери на один из своих крупнейших рынков сбыта.
После начала спецоперации на Украине несколько сотен иностранных компаний приостановили работу в России или объявили об уходе из страны. На этой неделе о приостановке работы сообщили сервис для графического дизайна Canva, фотобанк с бесплатными изображениями Pixabay и др. Также обсуждается сделка по продаже сети ресторанов McDonald’s российскому лицензиату Александру Говору. По данным источника ТАСС, первые 15 ресторанов сети под новым названием откроются 12 июня.