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Бизнес

Lego закрыла часть магазинов в России из-за отсутствия поставок

Ведомости

Сеть магазинов Lego приостановила работу части точек в России из-за отсутствия поставок, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Inventive Retail Group, которая управляет магазинами сети в России.

«Работа части наших магазинов действительно временно приостановлена в связи с отсутствием поставок Lego в Россию», — сообщили в компании.

В начале марта представитель Lego сообщил датскому изданию finans.dk, что производитель конструкторов для детей приостановил поставки товаров в Россию в «свете санкций и непредсказуемой ситуации». Издание отметило, что компания закрыла двери на один из своих крупнейших рынков сбыта.

После начала спецоперации на Украине несколько сотен иностранных компаний приостановили работу в России или объявили об уходе из страны. На этой неделе о приостановке работы сообщили сервис для графического дизайна Canva, фотобанк с бесплатными изображениями Pixabay и др. Также обсуждается сделка по продаже сети ресторанов McDonald’s российскому лицензиату Александру Говору. По данным источника ТАСС, первые 15 ресторанов сети под новым названием откроются 12 июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных