Lego закрыла часть магазинов в России из-за отсутствия поставок

После начала спецоперации на Украине несколько сотен иностранных компаний приостановили работу в России или объявили об уходе из страны. На этой неделе о приостановке работы сообщили сервис для графического дизайна Canva, фотобанк с бесплатными изображениями Pixabay и др. Также обсуждается сделка по продаже сети ресторанов McDonald’s российскому лицензиату Александру Говору. По данным источника ТАСС, первые 15 ресторанов сети под новым названием откроются 12 июня.