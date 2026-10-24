Захарова призвала Италию прислушаться к мнению граждан

18 октября в центре Милана после беспорядков полиция арестовала 32 человека. Полиция также доставила в отделение 271 человека. При этом из них 220 являются несовершеннолетними, а 60 человек – иностранцами. В ходе протестов молодые люди совершали акты вандализма и насилия. Их действия преимущественно были направлены против магазинов спортивной одежды и салонов мобильной связи.