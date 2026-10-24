Захарова призвала Италию прислушаться к мнению граждан
Властям Италии пора прислушаться к мнению граждан и перестать искать во всем иностранное влияние, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Судя по последним событиям, у итальянских властей возникли серьезные сложности с восприятием голосов, не вписывающихся в привычную политическую повестку», – сообщила Захарова.
Захарова сказала, что итальянский певец Аль Бано выступил с обращением к председателю совета министров страны Джордже Мелони. Он отметил, что Италии пора перестать вводить санкции против России, начать работать над достижением мира на Украине и «вновь открыть двери России».
Захарова добавила, что беспорядки в Милане министр обороны Италии Гуидо Крозетто назвал результатом гибридной войны, которая ведется через социальные сети, а Мелони поручила проверить «возможный иностранный след» в этих событиях.
18 октября в центре Милана после беспорядков полиция арестовала 32 человека. Полиция также доставила в отделение 271 человека. При этом из них 220 являются несовершеннолетними, а 60 человек – иностранцами. В ходе протестов молодые люди совершали акты вандализма и насилия. Их действия преимущественно были направлены против магазинов спортивной одежды и салонов мобильной связи.
19 октября газета Il Mattino сообщила, что правительство Италии направит 500 солдат в Милан для поддержания общественного порядка. Военным могут предоставить ряд полномочий, которые уравняют их в правах с сотрудниками правоохранительных органов. Они также смогут задерживать людей «на месте преступления».