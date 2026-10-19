Правительство Италии направит в Милан 500 военнослужащих для поддержания порядка
Правительство Италии направит 500 солдат в Милан для поддержания общественного порядка после протестов в городе. Об этом сообщила газета Il Mattino со ссылкой на источники в правительстве.
Решение было принято во время утреннего совещания кабмина. Его поддержала премьер-министр страны Джорджия Мелони. Сам указ будет одобрен на заседании кабинета министров 20 октября в 17:30 по местному времени (18:30 по мск). Военным могут предоставить ряд полномочий, которые уравняют их в правах с сотрудниками правоохранительных органов. Им также могут предоставить право задерживать людей «на месте преступления». Как сообщила газета, в настоящее время ведется работа над последними деталями документа.
После беспорядков в торговом центре Милана, которые прошли 18 октября, полиция арестовала 32 человека. Полиция также доставила в отделение 271 человека. При этом из них 220 являются несовершеннолетними, а 60 человек – иностранцы. После столкновений с протестующими за медицинской помощью обратились 14 сотрудников правоохранительных органов. В тот же день ассоциация предпринимателей Confcommercio Milano сообщила, что ущерб, который был нанесен торговым площадкам и заведениям в центре города, превысил 700 000 евро.
18 октября La Presse сообщила, что в полицейские участки доставили 50 демонстрантов, включая несовершеннолетних. Мирное шествие закончилось столкновениями с полицией. Демонстранты в масках бросали камни и тротуарную плитку в сотрудников правоохранительных органов и подожгли баррикады, сооруженные из барных столов. Полиция применила водометы и слезоточивый газ.