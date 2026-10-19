Правительство Италии направит в Милан 500 военнослужащих для поддержания порядка

Решение было принято во время утреннего совещания кабмина. Его поддержала премьер-министр страны Джорджия Мелони. Сам указ будет одобрен на заседании кабинета министров 20 октября в 17:30 по местному времени (18:30 по мск). Военным могут предоставить ряд полномочий, которые уравняют их в правах с сотрудниками правоохранительных органов. Им также могут предоставить право задерживать людей «на месте преступления». Как сообщила газета, в настоящее время ведется работа над последними деталями документа.