Минэнерго: обесточена часть Крыма, Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР

В Крыму ограничивают подачу воды и электроэнергии из-за аварии на магистральных энергосетях за пределами региона. Авария произошла в результате украинской атаки беспилотниками. Утром 24 октября стало известно, что Севастополь временно остался без электричества после атаки ВСУ.