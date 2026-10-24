Минэнерго: обесточена часть Крыма, Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР

Минэнерго: обесточена часть Крыма, Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНРВ регионах действуют графики временных отключений, соцобъекты подключают к резервным источникам
В Крыму, Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках часть населения осталась без электроснабжения из-за «внешнего воздействия». Об этом сообщает Минэнерго России.
В регионах действуют графики временного отключения потребления электроэнергии. Социально значимые объекты подключают к резервным источникам питания. Идет работа по устранению последствий аварии и восстановлению подачи электроэнергии.
Аварийно-восстановительные работы на объектах энергетики будут продолжаться до полного устранения последствий происшествия. Как подчеркнули в Минэнерго, ведомство в штабном режиме контролирует ход восстановления подачи электроэнергии.
В Крыму ограничивают подачу воды и электроэнергии из-за аварии на магистральных энергосетях за пределами региона. Авария произошла в результате украинской атаки беспилотниками. Утром 24 октября стало известно, что Севастополь временно остался без электричества после атаки ВСУ.
В ночь на 24 октября на регионами России сбили 616 дронов самолетного типа.