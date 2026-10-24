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Минэнерго: обесточена часть Крыма, Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР

В регионах действуют графики временных отключений, соцобъекты подключают к резервным источникам
Ася Султанова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В Крыму, Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках часть населения осталась без электроснабжения из-за «внешнего воздействия». Об этом сообщает Минэнерго России.

В регионах действуют графики временного отключения потребления электроэнергии. Социально значимые объекты подключают к резервным источникам питания. Идет работа по устранению последствий аварии и восстановлению подачи электроэнергии.

Аварийно-восстановительные работы на объектах энергетики будут продолжаться до полного устранения последствий происшествия. Как подчеркнули в Минэнерго, ведомство в штабном режиме контролирует ход восстановления подачи электроэнергии. 

В Крыму ограничивают подачу воды и электроэнергии из-за аварии на магистральных энергосетях за пределами региона. Авария произошла в результате украинской атаки беспилотниками. Утром 24 октября стало известно, что Севастополь временно остался без электричества после атаки ВСУ. 

В ночь на 24 октября на регионами России сбили 616 дронов самолетного типа.

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