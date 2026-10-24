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Число погибших в результате теракта в Иордании выросло до девяти человек

Анна Суслова

Число погибших в результате террористической атаки на церковь в деревне Хамуд провинции Эль-Карак на юге Иордании возросло до девяти человек, сообщил телеканал Al Mamlaka. Один из пострадавших скончался в военном госпитале принца Али от полученных травм.

Al Mamlaka отметил, что большинство пострадавших получили прямые ранения, которые затронули основные вены и артерии. Это затруднило оказание помощи пациентам, особенно в тех случаях, когда у раненых диагностировали внутреннее кровотечение.

24 октября Al Mamlaka сообщал о восьми погибших. Министр здравоохранения страны Ибрагим Аль-Бадур отмечал, что одна пострадавшая находится в критическом состоянии после сильного кровотечения и внутренних повреждений.

The National со ссылкой на управление общественной безопасности страны сообщил, что неизвестные ворвались на территорию греческой православной церкви в деревне Хамуд и открыли огонь во время похорон. 34 человека пострадали, 27 из них были госпитализированы.  

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