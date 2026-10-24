Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,064-0,83%MGTS1 400-0,57%ENPG322,05+1,43%IMOEX2 469,36+1,64%RTSI965,88+2,38%RGBI111,89-0,1%RGBITR773,12-0,07%
Главная / Политика /

Трамп заявил о возможном введении 200%-ных пошлин против России и Украины

Глава Белого дома сомневается в эффективности меры
Ася Султанова

Президент США Дональд Трамп допустил введение пошлин в размере 200% против России и Украины ради урегулирования конфликта. Об этом он заявил на предвыборном митинге Республиканской партии в Форт-Майерсе, штат Флорида, передает Clash Report.

«Мы завершили пять войн благодаря пошлинам. Я сказал: «Если вы продолжите воевать, мы введем против вас 200%-ную пошлину», и они остановились», – рассказал американский лидер.

По его словам, подобную меру стоит применить и к России с Украиной. При этом он указал, что такая мера вряд ли сработает, поскольку США покупают у этих стран недостаточно товаров, чтобы пошлины оказали эффект.

Переговоры США, России и Украины могут пройти в ОАЭ или в Швейцарии в первой половине ноября. Как пишет Reuters, президент Украины Владимир Зеленский также выразил надежду, что за этим последует встреча лидеров стран. Комментарии украинского лидера о возобновлении мирных переговоров последовали после его встречи со спецпосланником США Стивом Уиткоффом в Норвегии 20 октября и встречи Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, которая состоялась 21 октября.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь