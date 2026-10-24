Трамп заявил о возможном введении 200%-ных пошлин против России и Украины

Трамп заявил о возможном введении 200%-ных пошлин против России и УкраиныГлава Белого дома сомневается в эффективности меры
Президент США Дональд Трамп допустил введение пошлин в размере 200% против России и Украины ради урегулирования конфликта. Об этом он заявил на предвыборном митинге Республиканской партии в Форт-Майерсе, штат Флорида, передает Clash Report.
«Мы завершили пять войн благодаря пошлинам. Я сказал: «Если вы продолжите воевать, мы введем против вас 200%-ную пошлину», и они остановились», – рассказал американский лидер.
По его словам, подобную меру стоит применить и к России с Украиной. При этом он указал, что такая мера вряд ли сработает, поскольку США покупают у этих стран недостаточно товаров, чтобы пошлины оказали эффект.
Переговоры США, России и Украины могут пройти в ОАЭ или в Швейцарии в первой половине ноября. Как пишет Reuters, президент Украины Владимир Зеленский также выразил надежду, что за этим последует встреча лидеров стран. Комментарии украинского лидера о возобновлении мирных переговоров последовали после его встречи со спецпосланником США Стивом Уиткоффом в Норвегии 20 октября и встречи Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, которая состоялась 21 октября.