Трамп заявил о возможном введении 200%-ных пошлин против России и Украины

Переговоры США, России и Украины могут пройти в ОАЭ или в Швейцарии в первой половине ноября. Как пишет Reuters, президент Украины Владимир Зеленский также выразил надежду, что за этим последует встреча лидеров стран. Комментарии украинского лидера о возобновлении мирных переговоров последовали после его встречи со спецпосланником США Стивом Уиткоффом в Норвегии 20 октября и встречи Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, которая состоялась 21 октября.