В Баварии сгорела бывшая резиденция Гитлера «Орлиное гнездо»

Сообщения о пожаре поступили в 21:00 по местному времени (22:00 мск) в пятницу. Тушение пожара продолжается. Полиция предполагает, что чайный домик загорелся в результате поджога, однако окончательной версии причины возгорания пока нет. Правоохранительные органы по пути к месту происшествия заметили мотоциклиста и арестовали его. По словам газеты, «на месте происшествия он, по всей видимости, проявлял признаки психической нестабильности». Причастность мотоциклиста к пожару не установлена.