В Баварии сгорела бывшая резиденция Гитлера «Орлиное гнездо»
На территории бывшей резиденции фюрера и рейхсканцлера немецкого рейха Адольфа Гитлера «Орлиное гнездо» (чайный домик) в Берхтесгадене в Баварии (Германия) произошел пожар. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на полицию.
«Дом сильно поврежден. Вряд ли его удастся восстановить», – сообщил газете представитель правоохранительных органов.
Сообщения о пожаре поступили в 21:00 по местному времени (22:00 мск) в пятницу. Тушение пожара продолжается. Полиция предполагает, что чайный домик загорелся в результате поджога, однако окончательной версии причины возгорания пока нет. Правоохранительные органы по пути к месту происшествия заметили мотоциклиста и арестовали его. По словам газеты, «на месте происшествия он, по всей видимости, проявлял признаки психической нестабильности». Причастность мотоциклиста к пожару не установлена.
«Орлиное гнездо» было построено в 1937–1938 гг. Оно выполняло роль чайной резиденции, однако сам Гитлер пользовался им редко. С 1952 г. бывшая резиденция Гитлера используется в качестве горной гостиницы. На территории «Орлиного гнезда» располагались ресторан и выставка, посвященная времени правления Гитлера.