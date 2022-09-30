ФАС проверит обоснованность повышения цен на обмундирование
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России запросила у торговых сетей «Военторг», «Спортмастер» и «HAKKI» данные о динамике отпускных и закупочных цен на спецодежду, обмундирование и снаряжение, сообщил Telegram-канал ведомства.
«При обнаружении признаков недобросовестного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами ведомство незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования и будет пресекать недобросовестные практики», – сообщили там.
28 сентября ФАС сообщила, что примет меры реагирования, если будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства в ценообразовании на обмундирование и медицинские товары. Этому предшествовало письмо депутата Госдумы от «Единой России» Александра Якубовского в ФАС и Генпрокуратуру о существенном росте спроса в России на спальные мешки, термобелье, удобную обувь, ряд медикаментов и другие товары. Парламентарий обратил внимание, что многие продавцы начали завышать цены на данную продукцию.
Эту информацию подтвердили в консалтинговой компании Magic Group, отметив, что любое шоковое событие провоцирует спекулятивный рост цен. В данном случае можно наблюдать рост спроса на товары первой необходимости и резкий спад на иные товары.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране. Он отметил, что призыв затронет граждан, которые состоят в запасе, а также тех, кто проходил службу в рядах ВС и имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек.
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