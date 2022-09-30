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Общество

ФАС проверит обоснованность повышения цен на обмундирование

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России запросила у торговых сетей «Военторг», «Спортмастер» и «HAKKI» данные о динамике отпускных и закупочных цен на спецодежду, обмундирование и снаряжение, сообщил Telegram-канал ведомства.

«При обнаружении признаков недобросовестного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами ведомство незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования и будет пресекать недобросовестные практики», – сообщили там.

28 сентября ФАС сообщила, что примет меры реагирования, если будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства в ценообразовании на обмундирование и медицинские товары. Этому предшествовало письмо депутата Госдумы от «Единой России» Александра Якубовского в ФАС и Генпрокуратуру о существенном росте спроса в России на спальные мешки, термобелье, удобную обувь, ряд медикаментов и другие товары. Парламентарий обратил внимание, что многие продавцы начали завышать цены на данную продукцию.

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Эту информацию подтвердили в консалтинговой компании Magic Group, отметив, что любое шоковое событие провоцирует спекулятивный рост цен. В данном случае можно наблюдать рост спроса на товары первой необходимости и резкий спад на иные товары.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране. Он отметил, что призыв затронет граждан, которые состоят в запасе, а также тех, кто проходил службу в рядах ВС и имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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