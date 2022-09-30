ФАС проверит обоснованность повышения цен на обмундирование

28 сентября ФАС сообщила, что примет меры реагирования, если будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства в ценообразовании на обмундирование и медицинские товары. Этому предшествовало письмо депутата Госдумы от «Единой России» Александра Якубовского в ФАС и Генпрокуратуру о существенном росте спроса в России на спальные мешки, термобелье, удобную обувь, ряд медикаментов и другие товары. Парламентарий обратил внимание, что многие продавцы начали завышать цены на данную продукцию.