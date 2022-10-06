Нехватку обмундирования и припасов в армии компенсируют губернаторы

Нехватку обмундирования и припасов в армии компенсируют губернаторыГлавы регионов отчитываются о закупках необходимых вещей для мобилизованных
Губернаторы, согласно указу президента о мобилизации от 21 сентября, назначены ответственными за ее проведение. Хотя военные комиссариаты подчиняются Минобороны, а не региональным властям, последним пришлось компенсировать нехватку необходимого обмундирования, предметов первой необходимости для мобилизованных и учебных центров военного ведомства. Курский губернатор Роман Старовойт раскритиковал их состояние: «Где-то нормально, а где-то просто ужас. Недоумеваю, как в таком состоянии может находиться действующая учебная часть Минобороны. Руинированная столовая, разбитые и ржавые душевые, отсутствие кроватей, а те, которые есть, убитые. Нехватка обмундирования, плац как после бомбежки и т. д. и т. п.».
Впрочем, он призвал сейчас об этом не думать, пообещав, что с этим «разберемся после победы» и «спросим по полной». Тем временем, считает Старовойт, все граждане России обязаны «сплотиться с армией». 5 октября он посетил учебный комплекс во Владимирской области, где проходят подготовку куряне, и отметил, что «было много бытовых вопросов». «В самые короткие сроки выделим дополнительные материальные средства для улучшения условий быта», – заявил Старовойт. Кроме того, он передал комплекты от администрации региона: «От одежды до элементов снаряжения, туристических ковриков и фонарей».