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Нехватку обмундирования и припасов в армии компенсируют губернаторы

Главы регионов отчитываются о закупках необходимых вещей для мобилизованных
Екатерина Гробман Анна Нараева
Михаил Терещенко / ТАСС

Губернаторы, согласно указу президента о мобилизации от 21 сентября, назначены ответственными за ее проведение. Хотя военные комиссариаты подчиняются Минобороны, а не региональным властям, последним пришлось компенсировать нехватку необходимого обмундирования, предметов первой необходимости для мобилизованных и учебных центров военного ведомства. Курский губернатор Роман Старовойт раскритиковал их состояние: «Где-то нормально, а где-то просто ужас. Недоумеваю, как в таком состоянии может находиться действующая учебная часть Минобороны. Руинированная столовая, разбитые и ржавые душевые, отсутствие кроватей, а те, которые есть, убитые. Нехватка обмундирования, плац как после бомбежки и т. д. и т. п.».

Впрочем, он призвал сейчас об этом не думать, пообещав, что с этим «разберемся после победы» и «спросим по полной». Тем временем, считает Старовойт, все граждане России обязаны «сплотиться с армией». 5 октября он посетил учебный комплекс во Владимирской области, где проходят подготовку куряне, и отметил, что «было много бытовых вопросов». «В самые короткие сроки выделим дополнительные материальные средства для улучшения условий быта», – заявил Старовойт. Кроме того, он передал комплекты от администрации региона: «От одежды до элементов снаряжения, туристических ковриков и фонарей».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных