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Губернаторы отчитываются о завершении первого этапа мобилизации

Они выполнили нормы по набору людей в рамках частичной мобилизации
Анна Нараева Екатерина Гробман Алексей Никольский
Губернаторы отчитываются о выполнении мобилизационных планов, подчеркивая, что справились именно с первым этапом / Reuters

В регионах начали отчитываться о том, как выполняется план по мобилизации. Всего, как говорил 21 сентября министр обороны Сергей Шойгу, планируется призвать 300 000 человек, но разбивка по субъектам Федерации не раскрывалась. Чиновники начали выступать с заявлениями о выполнении плана после 29 сентября: тогда президент Владимир Путин на заседании Совбеза призывал исправить ошибки мобилизации.

До того момента о выполнении планов отчиталась лишь Еврейская автономная область (об этом сообщал в своем Telegram-канале член Совета Федерации от региона Юрий Валяев), о завершении призыва говорил также губернатор Брянской области Александр Богомаз и врио военного комиссара Ивановской области Николай Русаков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных