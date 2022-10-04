Губернаторы отчитываются о завершении первого этапа мобилизации

В регионах начали отчитываться о том, как выполняется план по мобилизации. Всего, как говорил 21 сентября министр обороны Сергей Шойгу, планируется призвать 300 000 человек, но разбивка по субъектам Федерации не раскрывалась. Чиновники начали выступать с заявлениями о выполнении плана после 29 сентября: тогда президент Владимир Путин на заседании Совбеза призывал исправить ошибки мобилизации.