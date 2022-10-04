Губернаторы отчитываются о завершении первого этапа мобилизации

Губернаторы отчитываются о завершении первого этапа мобилизацииОни выполнили нормы по набору людей в рамках частичной мобилизации
В регионах начали отчитываться о том, как выполняется план по мобилизации. Всего, как говорил 21 сентября министр обороны Сергей Шойгу, планируется призвать 300 000 человек, но разбивка по субъектам Федерации не раскрывалась. Чиновники начали выступать с заявлениями о выполнении плана после 29 сентября: тогда президент Владимир Путин на заседании Совбеза призывал исправить ошибки мобилизации.
До того момента о выполнении планов отчиталась лишь Еврейская автономная область (об этом сообщал в своем Telegram-канале член Совета Федерации от региона Юрий Валяев), о завершении призыва говорил также губернатор Брянской области Александр Богомаз и врио военного комиссара Ивановской области Николай Русаков.
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