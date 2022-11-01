Мишустин исключил выплаты мобилизованным при оценке нуждаемости их семей

Уточняется, что это решение позволит «сохранить предоставляемые меры социальной поддержки нуждающимся семьям на прежнем уровне». В правительстве пояснили, что речь идет о таких мерах поддержки, как пособия беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно и от 8 до 17 лет, выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка, а также социальный контракт.