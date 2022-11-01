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Общество

Мишустин исключил выплаты мобилизованным при оценке нуждаемости их семей

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление от 29 октября, которое исключает учет доходов мобилизованных граждан при оценке нуждаемости их семей для получения мер социальной поддержки. Сообщение об этом появилось на сайте кабмина.

«Подписанное постановление позволит не учитывать при оценке нуждаемости доходы члена семьи, призванного на военную службу по мобилизации», — сказано в сообщении.

Уточняется, что это решение позволит «сохранить предоставляемые меры социальной поддержки нуждающимся семьям на прежнем уровне». В правительстве пояснили, что речь идет о таких мерах поддержки, как пособия беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно и от 8 до 17 лет, выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка, а также социальный контракт.

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В кабмине также напомнили, что помощь государства получают семьи, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе. Согласно постановлению правительства от 28 мая 2022 г., в целом по России величина прожиточного минимума на душу населения установлена на уровне 13 919 руб.

Ранее президент России Владимир Путин поручил ежемесячно выплачивать призванным по мобилизации гражданам не менее 195 000 руб. Уточняется, что итоговая сумма будет зависеть от воинского звания, занимаемой должности и стимулирующих надбавок.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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