Мобилизованные граждане будут получать не менее 195 000 рублей в месяц
Военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, будут получать то же денежное довольствование, что и контрактники, – не менее 195 000 руб. в месяц, сообщается на сайте «Объясняем.рф».
Согласно указу президента России Владимира Путина, мобилизованные приравниваются к служащим по контракту, поэтому они могут претендовать на те же льготы и выплаты. Уточняется, что итоговая сумма будет зависеть от воинского звания, занимаемой должности и стимулирующих надбавок.
Что касается льгот, мобилизованные будут претендовать на бесплатный проезд, продовольственное и вещевое обеспечение, жилищное обеспечение, обязательное государственное личное страхование, преимущественное право на поступление после увольнения в учебные заведения и др. При получении статуса «ветерана боевых действий» также предусмотрены коммунальные, налоговые, медицинские и другие льготы.
22 сентября военный комиссар Якутии Александр Авдонин заявил, что россияне, призванные на военную службу по частичной мобилизации, приравниваются к контрактникам и получают ежемесячное довольствие от 205 000 руб. В некоторых регионах мобилизованным пообещали дополнительные выплаты: в частности, глава Крыма Сергей Аксенов пообещал каждому из них единоразовую выплату в размере 200 000 руб., в Москве в период прохождения службы будут выплачивать дополнительно 50 000 руб. в месяц, такую же сумму пообещал ежемесячно выплачивать своим призванным сотрудникам «КамАЗ».
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, пообещал Путин. Всего мера затронет 300 000 человек.