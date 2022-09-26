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Мобилизованные граждане будут получать не менее 195 000 рублей в месяц

Ведомости

Военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, будут получать то же денежное довольствование, что и контрактники, – не менее 195 000 руб. в месяц, сообщается на сайте «Объясняем.рф».

Согласно указу президента России Владимира Путина, мобилизованные приравниваются к служащим по контракту, поэтому они могут претендовать на те же льготы и выплаты. Уточняется, что итоговая сумма будет зависеть от воинского звания, занимаемой должности и стимулирующих надбавок.

Что касается льгот, мобилизованные будут претендовать на бесплатный проезд, продовольственное и вещевое обеспечение, жилищное обеспечение, обязательное государственное личное страхование, преимущественное право на поступление после увольнения в учебные заведения и др. При получении статуса «ветерана боевых действий» также предусмотрены коммунальные, налоговые, медицинские и другие льготы.

22 сентября военный комиссар Якутии Александр Авдонин заявил, что россияне, призванные на военную службу по частичной мобилизации, приравниваются к контрактникам и получают ежемесячное довольствие от 205 000 руб. В некоторых регионах мобилизованным пообещали дополнительные выплаты: в частности, глава Крыма Сергей Аксенов пообещал каждому из них единоразовую выплату в размере 200 000 руб., в Москве в период прохождения службы будут выплачивать дополнительно 50 000 руб. в месяц, такую же сумму пообещал ежемесячно выплачивать своим призванным сотрудникам «КамАЗ».

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, пообещал Путин. Всего мера затронет 300 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных