Мобилизованные граждане будут получать не менее 195 000 рублей в месяц

22 сентября военный комиссар Якутии Александр Авдонин заявил, что россияне, призванные на военную службу по частичной мобилизации, приравниваются к контрактникам и получают ежемесячное довольствие от 205 000 руб. В некоторых регионах мобилизованным пообещали дополнительные выплаты: в частности, глава Крыма Сергей Аксенов пообещал каждому из них единоразовую выплату в размере 200 000 руб., в Москве в период прохождения службы будут выплачивать дополнительно 50 000 руб. в месяц, такую же сумму пообещал ежемесячно выплачивать своим призванным сотрудникам «КамАЗ».