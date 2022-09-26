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«Объясняем.рф»: повестки по частичной мобилизации могут вручать круглосуточно

Ведомости

Повестки о призыве в рамках частичной мобилизации могут вручаться круглосуточно, сообщил портал «Объясняем.рф.» в своем Telegram-канале.

«Законно ли вручать повестки в ночное время? Повестки о призыве по мобилизации могут вручаться круглосуточно», — говорится в сообщении.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране. Он отметил, что призыв затронет граждан, которые состоят в запасе, а также тех, кто проходил службу в рядах ВС и имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек. 

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко ранее сообщил о запуске горячей линии 122 для ответов на вопросы о частичной мобилизации в России. В нынешней ситуации правительство планирует собрать самые часто задаваемые вопросы и подготовить для них ответы для преждевременного оповещения граждан.

Правительство Москвы также запустило чат-бот по вопросам частичной мобилизации, с помощью которого горожане смогут получить ответы на вопросы о частичной мобилизации. Имя бота — @MobilizationmskBot. База знаний чат-бота сформирована на основе информации, предоставленной Минобороны, ею пользуются операторы службы 122.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных