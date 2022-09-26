«Объясняем.рф»: повестки по частичной мобилизации могут вручать круглосуточно
Повестки о призыве в рамках частичной мобилизации могут вручаться круглосуточно, сообщил портал «Объясняем.рф.» в своем Telegram-канале.
«Законно ли вручать повестки в ночное время? Повестки о призыве по мобилизации могут вручаться круглосуточно», — говорится в сообщении.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране. Он отметил, что призыв затронет граждан, которые состоят в запасе, а также тех, кто проходил службу в рядах ВС и имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко ранее сообщил о запуске горячей линии 122 для ответов на вопросы о частичной мобилизации в России. В нынешней ситуации правительство планирует собрать самые часто задаваемые вопросы и подготовить для них ответы для преждевременного оповещения граждан.
Правительство Москвы также запустило чат-бот по вопросам частичной мобилизации, с помощью которого горожане смогут получить ответы на вопросы о частичной мобилизации. Имя бота — @MobilizationmskBot. База знаний чат-бота сформирована на основе информации, предоставленной Минобороны, ею пользуются операторы службы 122.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.