«КамАЗ» выплатит 50 000 рублей мобилизованным сотрудникам
«В дополнение к государственным выплатам и льготам участникам СВО мобилизованные работники «КамАЗа» получат ежемесячные выплаты в размере 50 000 руб. Также за этой категорией персонала будут сохранены рабочие места», — говорится в сообщении.
В компании также отметили, что в настоящее время рассматривают дополнительные меры поддержки для мобилизованных сотрудников.
Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране с целью защитить территориальную целостность государства и его суверенитет, соответствующий указ уже опубликован и вступил в силу.
После выступления Путина министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек. Он отметил, что речь идет только о тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
Минобороны ранее сегодня сообщило, что от частичной мобилизации будут освобождены сотрудники IT-сферы, операторов связи, СМИ и банков, имеющие соответствующие специальности.
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