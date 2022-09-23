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«КамАЗ» выплатит 50 000 рублей мобилизованным сотрудникам

Ведомости

«КамАЗ» будет ежемесячно выплачивать дополнительно 50 000 руб. сотрудникам, которых призовут в рамках частичной мобилизации, следует из сообщения пресс-службы компании.

«В дополнение к государственным выплатам и льготам участникам СВО мобилизованные работники «КамАЗа» получат ежемесячные выплаты в размере 50 000 руб. Также за этой категорией персонала будут сохранены рабочие места», — говорится в сообщении.

В компании также отметили, что в настоящее время рассматривают дополнительные меры поддержки для мобилизованных сотрудников.

Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране с целью защитить территориальную целостность государства и его суверенитет, соответствующий указ уже опубликован и вступил в силу.

После выступления Путина министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек. Он отметил, что речь идет только о тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Минобороны ранее сегодня сообщило, что от частичной мобилизации будут освобождены сотрудники IT-сферы, операторов связи, СМИ и банков, имеющие соответствующие специальности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных