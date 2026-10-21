Чистый убыток Anthropic за полгода вырос до $80 млрд
Чистый убыток американской компании Anthropic, создавшей языковые модели Claude, за первое полугодие вырос до $80,7 млрд. Сумма в 6,2 раза больше результата за аналогичный период прошлого года. Reuters со ссылкой на проект проспекта IPO объясняет, что сумма выросла из-за переоценки стоимости облигаций, конвертируемых в акции ИИ-компании.
Убыток за первое полугодие включает в себя бухгалтерские расходы в размере $72 млрд. Они показывают увеличение оценочной стоимости облигаций, которые в конечном итоге могут быть конвертированы в акции Anthropiс. Этот эффект не связан с фактическими денежными затратами на операционную деятельность – гонка за лучший ИИ дарит компании огромные издержки.
В первом полугодии Anthropic потратила около $9 млрд на вычислительные мощности и инфраструктуру. За аналогичный период прошлого года на эти цели было выделено всего $2,3 млрд. Кроме того, компания взяла на себя обязательства направить не менее $518 млрд в течение 10 лет на облачные сервисы, вычислительные мощности и инфраструктуру.
Anthropic планирует выйти на IPO в ноябре. 13 сентября стало известно, что компания выбрала биржу Nasdaq для проведения потенциально рекордного первичного размещения. Reuters писало, что Anthropic собирается привлечь до $100 млрд, что может определить оценку стартапа примерно в $2 трлн. Разработчик работает над IPO совместно с Morgan Stanley, Goldman Sachs и JPMorgan Chase.
Квартальная выручка Anthropic увеличилась на 50% до $16,8 млрд в III квартале перед планируемым первичным размещением. В июле – сентябре Anthropic получила положительный свободный денежный поток, скорректированная валовая маржа составила 85%, а скорректированная операционная маржа превысила 11%.