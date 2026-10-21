Чистый убыток Anthropic за полгода вырос до $80 млрд

В первом полугодии Anthropic потратила около $9 млрд на вычислительные мощности и инфраструктуру. За аналогичный период прошлого года на эти цели было выделено всего $2,3 млрд. Кроме того, компания взяла на себя обязательства направить не менее $518 млрд в течение 10 лет на облачные сервисы, вычислительные мощности и инфраструктуру.