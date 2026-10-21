Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,282-0,51%CHKZ15 400+1,65%VEON-RX79,3+1,28%IMOEX2 462,29-0,3%RTSI935,81-0,3%RGBI111,66+0,01%RGBITR771,13+0,04%
Главная / Инвестиции /

Чистый убыток Anthropic за полгода вырос до $80 млрд

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Чистый убыток американской компании Anthropic, создавшей языковые модели Claude, за первое полугодие вырос до $80,7 млрд. Сумма в 6,2 раза больше результата за аналогичный период прошлого года. Reuters со ссылкой на проект проспекта IPO объясняет, что сумма выросла из-за переоценки стоимости облигаций, конвертируемых в акции ИИ-компании.

Убыток за первое полугодие включает в себя бухгалтерские расходы в размере $72 млрд. Они показывают увеличение оценочной стоимости облигаций, которые в конечном итоге могут быть конвертированы в акции Anthropiс. Этот эффект не связан с фактическими денежными затратами на операционную деятельность – гонка за лучший ИИ дарит компании огромные издержки.

В первом полугодии Anthropic потратила около $9 млрд на вычислительные мощности и инфраструктуру. За аналогичный период прошлого года на эти цели было выделено всего $2,3 млрд. Кроме того, компания взяла на себя обязательства направить не менее $518 млрд в течение 10 лет на облачные сервисы, вычислительные мощности и инфраструктуру.

Anthropic планирует выйти на IPO в ноябре. 13 сентября стало известно, что компания выбрала биржу Nasdaq для проведения потенциально рекордного первичного размещения. Reuters писало, что Anthropic собирается привлечь до $100 млрд, что может определить оценку стартапа примерно в $2 трлн. Разработчик работает над IPO совместно с Morgan Stanley, Goldman Sachs и JPMorgan Chase.

Квартальная выручка Anthropic увеличилась на 50% до $16,8 млрд в III квартале перед планируемым первичным размещением. В июле – сентябре Anthropic получила положительный свободный денежный поток, скорректированная валовая маржа составила 85%, а скорректированная операционная маржа превысила 11%.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь