Nvidia может провести инвестиции в IPO Anthropic
Американский разработчик чипов Nvidia ведет переговоры об инвестициях до $10 млрд в первичное размещение (IPO) разработчика чат-бота Claude ИИ-компании Anthropic. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
Anthropic планирует привлечь до $100 млрд, что может определить оценку стартапа примерно в $2 трлн. Планы по инвестирования со стороны Nvidia остаются на стадии обсуждения и могут измениться, следует из материала.
«Участие Nvidia в IPO обеспечит Anthropic стратегического инвестора на раннем этапе этого масштабного размещения акций, а также еще больше укрепит связи между производителем микросхем и одним из его крупнейших клиентов», – пишет агентство.
18 августа Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Anthropic уже подала документы для первичного публичного размещения, и ожидается, что она дебютирует на Уолл-стрит уже этой осенью, опередив и OpenAI, и китайского конкурента DeepSeek. До IPO Anthropic планирует получить годовой доход более чем в $65 млрд, что в семь раз превышает сумму, полученную по итогам 2025 г.
В июле The New York Times писала, что Anthropic может получить в аренду вычислительные мощности центров обработки данных по искусственному интеллекту Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Марка Цукерберга.