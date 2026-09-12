Nvidia может провести инвестиции в IPO Anthropic

18 августа Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Anthropic уже подала документы для первичного публичного размещения, и ожидается, что она дебютирует на Уолл-стрит уже этой осенью, опередив и OpenAI, и китайского конкурента DeepSeek. До IPO Anthropic планирует получить годовой доход более чем в $65 млрд, что в семь раз превышает сумму, полученную по итогам 2025 г.