Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,551+0,16%VEON-RX63,9+0,95%RGSS0,184-0,86%IMOEX2 277,82-1,35%RTSI850,69-1,35%RGBI113,67-0,3%RGBITR774,36-0,26%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Anthropic раскрыла новые способы злоупотребления ИИ

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Модель искусственного интеллекта Claude пытались использовать в кибератаках, шпионаже, пропагандистских кампаниях и разработке вооружений, причем злоумышленники стремились применять ИИ как автономного координатора операций. Об этом сообщили в компании Anthropic.

Компания представила отчет о случаях злоупотребления моделью с декабря 2025 г. по август 2026 г. В ходе атак Claude помогал взламывать системы и переписывать вредоносный код для обхода защитных механизмов. Модель также применялась при создании программного обеспечения для управляемых ракет и других систем вооружения. Кроме того, Anthropic зафиксировала попытки использовать ИИ для массовой слежки, информационных кампаний и распространения пропаганды.

Особую обеспокоенность компании вызвало применение Claude в биологических исследованиях. В частности, модель использовали для изучения мутаций и механизмов, позволяющих опасным вирусам адаптироваться к иммунитету. Anthropic усилила ограничения для современных моделей, однако признала, что одних защитных фильтров недостаточно.

10 сентября Anthropic обвинила китайские ИИ-компании Moonshot AI и DeepSeek в тайном перенаправлении запросов своих пользователей в Claude, выдавая полученные результаты за ответы собственных моделей. Moonshot AI, создавшая семейство моделей Kimi, направляла клиентские запросы в Claude вместо их обработки собственной моделью. Пользователям при этом показывались полученные ответы как результаты работы Kimi. Anthropic утверждает, что в одном из случаев Moonshot за десять дней перенаправила почти 300 000 запросов через сеть из 5380 учетных записей, большинство из которых находились в Сингапуре и Японии. Похожую практику Anthropic обнаружила у DeepSeek.

5 сентября Reuters писал, что США намерены предложить Китаю сотрудничество в отслеживании кибератак, совершаемых с использованием ИИ. Этот вопрос станет одним из ключевых на первых двусторонних переговорах по ИИ, запланированных на середину сентября.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её