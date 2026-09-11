Anthropic раскрыла новые способы злоупотребления ИИ

10 сентября Anthropic обвинила китайские ИИ-компании Moonshot AI и DeepSeek в тайном перенаправлении запросов своих пользователей в Claude, выдавая полученные результаты за ответы собственных моделей. Moonshot AI, создавшая семейство моделей Kimi, направляла клиентские запросы в Claude вместо их обработки собственной моделью. Пользователям при этом показывались полученные ответы как результаты работы Kimi. Anthropic утверждает, что в одном из случаев Moonshot за десять дней перенаправила почти 300 000 запросов через сеть из 5380 учетных записей, большинство из которых находились в Сингапуре и Японии. Похожую практику Anthropic обнаружила у DeepSeek.