Anthropic обвинила китайских ИИ-ботов в перенаправлении запросов в Claude
Китайские ИИ-компании Moonshot AI и DeepSeek тайно перенаправляли запросы своих пользователей в Claude, выдавая полученные результаты за ответы собственных моделей. Это следует из доклада американской компании Anthropic.
По данным разработчика Claude, Moonshot AI, создавшая семейство моделей Kimi, направляла клиентские запросы в Claude вместо их обработки собственной моделью. Пользователям при этом показывались полученные ответы как результаты работы Kimi.
Anthropic утверждает, что в одном из случаев Moonshot за десять дней перенаправила почти 300 000 запросов через сеть из 5380 учетных записей, большинство из которых находились в Сингапуре и Японии.
Некоторые запросы, по данным компании, содержали конфиденциальную информацию, в том числе записи камер видеонаблюдения в Чэнду, внутренний программный код и действующие учетные данные нескольких крупных китайских компаний. В Anthropic отметили, что им неизвестно, предупреждала ли Moonshot клиентов о перенаправлении их данных.
Похожую практику Anthropic обнаружила у DeepSeek. Согласно докладу, компания перенаправляла запросы пользователей своей ИИ-модели через принадлежащие Anthropic инструменты, в том числе Claude Code и Claude Agent SDK.
5 сентября Reuters писал, что США намерены предложить Китаю сотрудничество в отслеживании кибератак, совершаемых с использованием ИИ. Этот вопрос станет одним из ключевых на первых двусторонних переговорах по ИИ, запланированных на середину сентября.