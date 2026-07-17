Anthropic может получить вычислительные мощности от Цукерберга за $10 млрд

Anthropic пришла с предложением к Meta в июне. Детали сделки еще не утверждены, а Meta только рассматривает предложение. При этом собеседники сообщили, что Anthropic будет выплачивать Meta ежемесячные платежи в течение двух лет и компании смогут досрочно расторгнуть соглашение.