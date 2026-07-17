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Anthropic может получить вычислительные мощности от Цукерберга за $10 млрд

Ведомости

Разработчик чат-бота Claude компания Anthropic может получить в аренду вычислительные мощности центров обработки данных по искусственному интеллекту Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Марка Цукерберга. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на три источника.

«Сделка может принести до $10 млрд в течение двух лет, что станет потенциальным шагом к созданию нового бизнеса в сфере ИИ для этой социальной сети», – говорится в материале.

Anthropic пришла с предложением к Meta в июне. Детали сделки еще не утверждены, а Meta только рассматривает предложение. При этом собеседники сообщили, что Anthropic будет выплачивать Meta ежемесячные платежи в течение двух лет и компании смогут досрочно расторгнуть соглашение.

Anthropic заявила о сходствах Claude с человеческим сознанием

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Похожая сделка была заключена с компанией SpaceX Илона Маска в мае, отмечает NYT. По соглашению Anthropic должна выплачивать ракетной компании $45 млрд в течение трех лет за вычислительные мощности. Стороны также могут досрочно расторгнуть договор.

2 июля стало известно, что Samsung может начать выпускать чипы для американского стартапа Anthropic. Портал SamMobile отмечал, что у Samsung есть производственные мощности для контрактного производства логических микросхем, поэтому компания рассматривается как потенциальный партнер Anthropic по производству ИИ-ускорителей.

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