Anthropic может получить вычислительные мощности от Цукерберга за $10 млрд
Разработчик чат-бота Claude компания Anthropic может получить в аренду вычислительные мощности центров обработки данных по искусственному интеллекту Meta
«Сделка может принести до $10 млрд в течение двух лет, что станет потенциальным шагом к созданию нового бизнеса в сфере ИИ для этой социальной сети», – говорится в материале.
Anthropic пришла с предложением к Meta в июне. Детали сделки еще не утверждены, а Meta только рассматривает предложение. При этом собеседники сообщили, что Anthropic будет выплачивать Meta ежемесячные платежи в течение двух лет и компании смогут досрочно расторгнуть соглашение.
Похожая сделка была заключена с компанией SpaceX Илона Маска в мае, отмечает NYT. По соглашению Anthropic должна выплачивать ракетной компании $45 млрд в течение трех лет за вычислительные мощности. Стороны также могут досрочно расторгнуть договор.
2 июля стало известно, что Samsung может начать выпускать чипы для американского стартапа Anthropic. Портал SamMobile отмечал, что у Samsung есть производственные мощности для контрактного производства логических микросхем, поэтому компания рассматривается как потенциальный партнер Anthropic по производству ИИ-ускорителей.