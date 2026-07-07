Anthropic заявила о сходствах Claude с человеческим сознанием
Anthropic обнаружила у ИИ-модели Claude внутреннее «ментальное пространство», которое дает ей возможность хранить и обрабатывать идеи, при этом не выражая их в ответах пользователю, сообщила компания.
Пространство назвали J-space, оно схоже с некоторыми функциями человеческого мозга, считает Anthropic. При этом такое открытие не означает, что у Claude есть полноценное сознание, а доказывает только наличие сходств в мышлении человека и нейросети.
Разработчики подчеркнули, что изначально такую структуру не закладывали в Claude, пространство возникло само в ходе обучения. Предположительно, его наличие стало самым эффективным способом организации вычислений. Компания, таким образом, получила частичный доступ к внутренним рассуждениям модели.
В конце июня Anthropic объявила о частичном снятии ограничений, введенных правительством США на использование своих передовых ИИ-моделей в сфере кибербезопасности. С 12 июня компания вела переговоры с американскими регуляторами о восстановлении доступа к моделям Mythos 5 и Fable 5. По итогам этих консультаций государственные органы дали разрешение на повторное развертывание модели Mythos 5, которая позиционируется разработчиком как наиболее сильное решение в области защиты от киберугроз.
13 июня стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа ограничила иностранным пользователям доступ к моделям Anthropic Mythos 5 и Fable 5.