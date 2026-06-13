Администрация Трампа заблокировала иностранный доступ к ИИ Anthropic
Администрация президента США Дональда Трампа заблокировала доступ иностранных правительств, компаний и частных лиц к самым передовым моделям искусственного интеллекта американской компании Anthropic – Mythos 5 и Fable 5. Об этом сообщает Axios со ссылкой на письмо министра торговли Говарда Лутника. Теперь на эти модели распространяются экспортные ограничения при передаче за пределы США, а также иностранным лицам внутри страны. В ответ сама компания отключила доступ к ним для всех клиентов.
По данным издания, решение было принято после того, как другая компания заявила о возможности взломать защиту Mythos. Это вызвало серьезную обеспокоенность Вашингтона в связи с потенциальными угрозами национальной безопасности. Администрация пыталась убедить Anthropic добровольно приостановить выпуск новейших моделей, однако компания отказалась. После этого последовало письмо с экспортными ограничениями. Чиновник уточнил, что модели останутся заблокированными до усиления системы национальной безопасности США. Этот процесс может занять несколько недель.
Anthropic, созданная бывшими сотрудниками OpenAI, теперь оказалась в двойной правовой ловушке. Компания включена в черный список Пентагона как слишком опасная для использования самим правительством США, а также подпадает под лицензионный режим Минторга, запрещающий ее использование иностранцами. Для экспорта, реэкспорта или внутренней передачи моделей потребуется отдельная лицензия, а за несоблюдение требований грозят финансовые и гражданские штрафы.
Сама компания назвала произошедшее недоразумением и пообещала восстановить доступ клиентов как можно скорее. В июне Трамп подписал добровольный указ о тестировании передовых ИИ-моделей до их развертывания, однако он сознательно избегает введения лицензионного режима, чтобы не допустить «регуляторного захвата» крупнейших лабораторий. Представитель администрации заверил, что президент «не хочет навредить индустрии и желает продолжения инноваций». Тем не менее конфликт Anthropic с правительством США вышел на новый, более сложный уровень, пишет издание.
Телеканал ABC News передавал в марте, что госдепартамент США учредил новое подразделение для противодействия угрозам, исходящим от искусственного интеллекта и других передовых технологий. Бюро будет заниматься прогнозированием и реагированием на риски для национальной безопасности, включая кибератаки, милитаризацию космоса и использование новых технологий в военных целях.