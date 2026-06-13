Администрация Трампа заблокировала иностранный доступ к ИИ Anthropic

Сама компания назвала произошедшее недоразумением и пообещала восстановить доступ клиентов как можно скорее. В июне Трамп подписал добровольный указ о тестировании передовых ИИ-моделей до их развертывания, однако он сознательно избегает введения лицензионного режима, чтобы не допустить «регуляторного захвата» крупнейших лабораторий. Представитель администрации заверил, что президент «не хочет навредить индустрии и желает продолжения инноваций». Тем не менее конфликт Anthropic с правительством США вышел на новый, более сложный уровень, пишет издание.