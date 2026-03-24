Госдеп США создал бюро по борьбе с угрозами от ИИ

Ведомости

Госдепартамент США создал новое бюро по борьбе с угрозами, связанными с искусственным интеллектом (ИИ) и другими передовыми технологиями. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией.

Бюро будет заниматься прогнозированием и реагированием на риски для национальной безопасности, включая кибератаки, милитаризацию космоса и использование новых технологий в военных целях.

В числе основных потенциальных угроз рассматриваются Иран, Китай, Россия, Северная Корея, а также иностранные террористические организации.

Создание структуры было анонсировано госсекретарем Марко Рубио в 2025 г. в рамках реорганизации ведомства, но детали ее работы стали известны только сейчас.

«Бюро будет заниматься не только текущими угрозами – в киберпространстве, космосе, критической инфраструктуре и злоупотреблением прорывными технологиями, такими как ИИ и квантовые технологии, но и теми, с которыми мы столкнемся в ближайшие десятилетия», – заявил заместитель официального представителя госдепартамента Томми Пиготт.

Структура бюро, как ожидается, будет включать пять подразделений, отвечающих за кибербезопасность, защиту критической инфраструктуры, новые технологии, космическую безопасность и оценку угроз.

