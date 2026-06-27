Anthropic возобновила доступ к своей флагманской ИИ-модели

Доступ к ней уже оперативно открывается для ограниченного круга организаций, курирующих эксплуатацию и оборону критически важной инфраструктуры США. При этом в Anthropic подчеркивают, что переговоры с властями продолжаются. Компания намерена добиваться расширения круга пользователей Mythos 5, а также возвращения в открытый доступ модели Fable 5, которая пока остается заблокированной для широкого применения.