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Anthropic возобновила доступ к своей флагманской ИИ-модели

Ведомости
Ася Султанова

Американская компания Anthropic, разработчик семейства нейросетей Claude, объявила о частичном снятии ограничений, введенных правительством США на использование своих передовых ИИ-моделей в сфере кибербезопасности. Об этом компания сообщила в соцсети X.

Как говорится в официальном заявлении компании, с 12 июня Anthropic вела переговоры с американскими регуляторами о восстановлении доступа к моделям Mythos 5 и Fable 5. По итогам этих консультаций государственные органы дали разрешение на повторное развертывание модели Mythos 5, которая позиционируется разработчиком как наиболее сильное решение в области защиты от киберугроз.

Доступ к ней уже оперативно открывается для ограниченного круга организаций, курирующих эксплуатацию и оборону критически важной инфраструктуры США. При этом в Anthropic подчеркивают, что переговоры с властями продолжаются. Компания намерена добиваться расширения круга пользователей Mythos 5, а также возвращения в открытый доступ модели Fable 5, которая пока остается заблокированной для широкого применения.

13 июня стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа ограничила иностранным пользователям доступ к моделям Anthropic Mythos 5 и Fable 5. Financial Times со ссылкой на источник, близкий к компании, писала, что Белый дом дал Anthropic 90 минут на блокировку иностранного доступа к ИИ-моделям. Как сообщает издание, поводом для требований администрации стало исследование Amazon, обнаружившей способ взлома защиты модели Fable 5. Уязвимость могла открыть доступ к информации в сфере кибербезопасности.

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