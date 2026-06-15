Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,725+1,14%UTAR9,87+0,1%BISVP10,31-0,39%IMOEX2 542,34+1,07%RTSI1 113,78+1,07%RGBI118,57+0,12%RGBITR784,47+0,24%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

FT: власти США дали Anthropic 90 минут на блокировку ИИ-моделей для иностранцев

Ведомости

Администрация главы США Дональда Трампа дала компании Anthropic всего 90 минут на выполнение распоряжения о блокировке доступа иностранных пользователей к новым моделям искусственного интеллекта Mythos 5 и Fable 5. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на источник, близкий к компании.

По данным издания, решение властей было связано с исследованием Amazon, специалисты которой обнаружили возможный способ обхода защитных механизмов модели Fable 5. Предполагается, что такая уязвимость могла позволить получать сведения в сфере кибербезопасности и данные о программных уязвимостях.

FT отмечает, что за несколько дней до запуска Fable 5 модель прошла необходимые проверки и получила одобрение ведомств, входящих в структуру министерства торговли США. В самой Anthropic считают, что выявленная проблема не является уникальной и может встречаться и у других разработчиков ИИ, включая OpenAI.

Anthropic выпустила общедоступную ИИ-модель Claude Fable 5

Технологии

По оценке экспертов в области безопасности, устранение подобных уязвимостей может занять несколько недель и потребовать дополнительных исследований. При этом полностью исключить появление новых проблем невозможно. Источник FT сообщил, что Anthropic продолжает тесное взаимодействие с американскими властями для поиска решения и согласования дальнейших действий.

13 июня стало известно, что администрация Трампа ограничила иностранным пользователям доступ к моделям Anthropic Mythos 5 и Fable 5. В компании тогда назвали ситуацию недоразумением и заявили о намерении как можно быстрее восстановить доступ для клиентов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь