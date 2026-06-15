FT: власти США дали Anthropic 90 минут на блокировку ИИ-моделей для иностранцев

FT отмечает, что за несколько дней до запуска Fable 5 модель прошла необходимые проверки и получила одобрение ведомств, входящих в структуру министерства торговли США. В самой Anthropic считают, что выявленная проблема не является уникальной и может встречаться и у других разработчиков ИИ, включая OpenAI.