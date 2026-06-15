FT: власти США дали Anthropic 90 минут на блокировку ИИ-моделей для иностранцев
Администрация главы США Дональда Трампа дала компании Anthropic всего 90 минут на выполнение распоряжения о блокировке доступа иностранных пользователей к новым моделям искусственного интеллекта Mythos 5 и Fable 5. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на источник, близкий к компании.
По данным издания, решение властей было связано с исследованием Amazon, специалисты которой обнаружили возможный способ обхода защитных механизмов модели Fable 5. Предполагается, что такая уязвимость могла позволить получать сведения в сфере кибербезопасности и данные о программных уязвимостях.
FT отмечает, что за несколько дней до запуска Fable 5 модель прошла необходимые проверки и получила одобрение ведомств, входящих в структуру министерства торговли США. В самой Anthropic считают, что выявленная проблема не является уникальной и может встречаться и у других разработчиков ИИ, включая OpenAI.
По оценке экспертов в области безопасности, устранение подобных уязвимостей может занять несколько недель и потребовать дополнительных исследований. При этом полностью исключить появление новых проблем невозможно. Источник FT сообщил, что Anthropic продолжает тесное взаимодействие с американскими властями для поиска решения и согласования дальнейших действий.
13 июня стало известно, что администрация Трампа ограничила иностранным пользователям доступ к моделям Anthropic Mythos 5 и Fable 5. В компании тогда назвали ситуацию недоразумением и заявили о намерении как можно быстрее восстановить доступ для клиентов.