Samsung может начать производство ИИ-чипов для Аnthropic
Как отмечает издание, Anthropic среди важнейших поставщиков микросхем памяти в мире назвали Micron, Samsung и SK Hynix. При этом именно Samsung, по данным портала, может дополнительно стать и контрактным производителем микросхем для американского стартапа.
Автор материала подчеркнул, что у Samsung есть производственные мощности для контрактного производства логических микросхем. Две другие компании специализируются только на создании микросхем памяти. В связи с этим Samsung рассматривается как потенциальный партнер Anthropic по производству ИИ-ускорителей.
27 июня Anthropic объявила о частичном снятии ограничений, введенных правительством США на использование своих передовых ИИ-моделей в сфере кибербезопасности. Начиная с 12 июня Anthropic вела переговоры с американскими регуляторами о восстановлении доступа к моделям Mythos 5 и Fable 5. По итогам этих консультаций государственные органы дали разрешение на повторное развертывание модели Mythos 5, которая позиционируется разработчиком как наиболее сильное решение в области защиты от киберугроз.
До этого Financial Times со ссылкой на источник, близкий к компании, писала, что Белый дом дал Anthropic 90 минут на блокировку иностранного доступа к ИИ-моделям. Издание отмечало, что поводом для требований администрации стало исследование Amazon, обнаружившей способ взлома защиты модели Fable 5. Уязвимость могла открыть доступ к информации в сфере кибербезопасности.