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Главная / Технологии /

Samsung может начать производство ИИ-чипов для Аnthropic

Ведомости

Один из крупнейших производителей чипов для ИИ Samsung может начать выпускать их для американского стартапа Anthropic, пишет портал SamMobile, который специализируется на продуктах компании.

Как отмечает издание, Anthropic среди важнейших поставщиков микросхем памяти в мире назвали Micron, Samsung и SK Hynix. При этом именно Samsung, по данным портала, может дополнительно стать и контрактным производителем микросхем для американского стартапа.

Автор материала подчеркнул, что у Samsung есть производственные мощности для контрактного производства логических микросхем. Две другие компании специализируются только на создании микросхем памяти. В связи с этим Samsung рассматривается как потенциальный партнер Anthropic по производству ИИ-ускорителей.

27 июня Anthropic объявила о частичном снятии ограничений, введенных правительством США на использование своих передовых ИИ-моделей в сфере кибербезопасности. Начиная с 12 июня Anthropic вела переговоры с американскими регуляторами о восстановлении доступа к моделям Mythos 5 и Fable 5. По итогам этих консультаций государственные органы дали разрешение на повторное развертывание модели Mythos 5, которая позиционируется разработчиком как наиболее сильное решение в области защиты от киберугроз.

До этого Financial Times со ссылкой на источник, близкий к компании, писала, что Белый дом дал Anthropic 90 минут на блокировку иностранного доступа к ИИ-моделям. Издание отмечало, что поводом для требований администрации стало исследование Amazon, обнаружившей способ взлома защиты модели Fable 5. Уязвимость могла открыть доступ к информации в сфере кибербезопасности.

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