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Годовой доход Anthropic может превысить сумму в $65 млрд еще до IPO

Наталья Захарова

Американская технологическая компания Anthropic, создавшая чат-бот Claude, планирует получить годовой доход более чем в $65 млрд, что в семь раз превышает сумму, полученную по итогам 2025 г. В прогнозируемую сумму не входят планы по выходу на биржу, которые могут осуществиться уже этой осенью, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, в Anthropic поделились этими данными в рамках регулярного информирования инвесторов. Компания которую когда-то считали аутсайдером, добилась успеха благодаря инструментам искусственного интеллекта (ИИ), упрощающим сложные задачи, включая программирование. В мае Anthropic оценили в $965 млрд, что превосходит оценку ее главного конкурента OpenAI. Согласно документам, которые есть в распоряжении Bloomberg, выручка Anthropic за II квартал по предварительным расчетам составила более $11,5 млрд. В прошлом году сумма не превысила $787 млн. 

Агентство пишет, что Anthropic уже подала документы для первичного публичного размещения, и ожидается, что она дебютирует на Уолл-стрит уже этой осенью, опередив и OpenAI, и даже китайского конкурента DeepSeek. Компания уже проводит встречи с инвесторами. Anthropic подала конфиденциальную заявку на листинг, она работает над IPO с Morgan Stanley, Goldman Sachs и JPMorgan Chase & Co.

17 июля The New York Times со ссылкой на три источника писала, что Anthropic может получить в аренду вычислительные мощности центров обработки ИИ-данных Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Сделка может принести до $10 млрд в течение двух лет. Детали еще не утверждены, а Meta только рассматривает предложение. При этом собеседники сообщили, что Anthropic будет выплачивать Meta ежемесячные платежи в течение двух лет и компании смогут досрочно расторгнуть соглашение.

2 июля стало известно, что Samsung может начать выпускать чипы для американского стартапа Anthropic. У Samsung есть производственные мощности для контрактного производства логических микросхем, поэтому компания рассматривается как потенциальный партнер Anthropic по производству ИИ-ускорителей.

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