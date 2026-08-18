Годовой доход Anthropic может превысить сумму в $65 млрд еще до IPO

17 июля The New York Times со ссылкой на три источника писала, что Anthropic может получить в аренду вычислительные мощности центров обработки ИИ-данных Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) . Сделка может принести до $10 млрд в течение двух лет. Детали еще не утверждены, а Meta только рассматривает предложение. При этом собеседники сообщили, что Anthropic будет выплачивать Meta ежемесячные платежи в течение двух лет и компании смогут досрочно расторгнуть соглашение.