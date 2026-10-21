Лазертаг официально признали видом спорта в России

По данным Минспорта, нормативы по лазерному бою включены в Единую всероссийскую спортивную классификацию (ЕВСК). Теперь участники соревнований смогут подтверждать свое мастерство и получать официальные спортивные разряды. Турниры будут проводиться по утвержденным правилам, а судьи должны проходить обязательную аккредитацию.