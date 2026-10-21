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Главная / Стиль жизни /

Лазертаг официально признали видом спорта в России

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Федерация лазерного боя России прошла государственную аккредитацию, а соревнования по лазертагу получили официальный статус. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта РФ в Telegram-канале ведомства.

«Это событие открывает новую главу в развитии дисциплины: теперь турниры имеют официальный статус, а лазертаг стал полноценной частью большой спортивной семьи страны», – говорится в сообщении министерства.

По данным Минспорта, нормативы по лазерному бою включены в Единую всероссийскую спортивную классификацию (ЕВСК). Теперь участники соревнований смогут подтверждать свое мастерство и получать официальные спортивные разряды. Турниры будут проводиться по утвержденным правилам, а судьи должны проходить обязательную аккредитацию.

Для фиксации результатов соревнований используется система «Протон», которая регистрирует попадания и собирает статистику, включая точность стрельбы и скорость реакции. Эти данные позволяют тренерам оценивать прогресс спортсменов и корректировать тактику.

В июле 2023 г. Минспорт включил лазерный бой во Всероссийский реестр видов спорта. Тогда же официальный статус получили гонки беспилотных воздушных судов, брейкинг, воздушная гимнастика и многоборье ГТО.

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