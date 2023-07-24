Газета
Общество

Минспорт признал лазерный бой и гонки дронов видами спорта

Ведомости

Гонки беспилотных воздушных судов и лазерный бой включили во Всероссийский реестр видов спорта. Соответствующий приказ Минспорта России опубликован на официальном портале правовой информации.

Министерство также признало видами спорта брейкинг, воздушную гимнастику, многоборье ГТО («Готов к труду и обороне»). При этом ведомство подчеркнуло, что они не являются национальными, военно-прикладными и служебно-прикладными, а также видами спорта, развитие которых осуществляется на общероссийском уровне.

В список видов спорта, развитие которых осуществляется на общероссийском уровне, включены авиационные гонки и фиджитал-спорт. Кроме того, спортивными дисциплинами вида спорта «фиджитал-спорт» признаны двоеборье – тактическая стрельба и ритм-симулятор.

Ранее по теме: Чернышенко рассказал о росте доли постоянно занимающихся спортом граждан

О том, что управление беспилотником войдет в список дисциплин ГТО, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ноябре 2022 г. Он отмечал, что система ГТО и военно-спортивные мероприятия являются мощным стимулом для развития массового и профессионального спорта. Чернышенко также напомнил о цели, которую поставил президент перед министерством, – чтобы к 2030 г. не менее 70% россиян регулярно занимались спортом. По словам вице-премьера, Россия успешно идет к этой цели.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных