Минспорт признал лазерный бой и гонки дронов видами спорта

О том, что управление беспилотником войдет в список дисциплин ГТО, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ноябре 2022 г. Он отмечал, что система ГТО и военно-спортивные мероприятия являются мощным стимулом для развития массового и профессионального спорта. Чернышенко также напомнил о цели, которую поставил президент перед министерством, – чтобы к 2030 г. не менее 70% россиян регулярно занимались спортом. По словам вице-премьера, Россия успешно идет к этой цели.