Минспорт признал лазерный бой и гонки дронов видами спорта
Гонки беспилотных воздушных судов и лазерный бой включили во Всероссийский реестр видов спорта. Соответствующий приказ Минспорта России опубликован на официальном портале правовой информации.
Министерство также признало видами спорта брейкинг, воздушную гимнастику, многоборье ГТО («Готов к труду и обороне»). При этом ведомство подчеркнуло, что они не являются национальными, военно-прикладными и служебно-прикладными, а также видами спорта, развитие которых осуществляется на общероссийском уровне.
В список видов спорта, развитие которых осуществляется на общероссийском уровне, включены авиационные гонки и фиджитал-спорт. Кроме того, спортивными дисциплинами вида спорта «фиджитал-спорт» признаны двоеборье – тактическая стрельба и ритм-симулятор.
О том, что управление беспилотником войдет в список дисциплин ГТО, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ноябре 2022 г. Он отмечал, что система ГТО и военно-спортивные мероприятия являются мощным стимулом для развития массового и профессионального спорта. Чернышенко также напомнил о цели, которую поставил президент перед министерством, – чтобы к 2030 г. не менее 70% россиян регулярно занимались спортом. По словам вице-премьера, Россия успешно идет к этой цели.