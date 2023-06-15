Чернышенко рассказал о росте доли постоянно занимающихся спортом граждан

«После нашего сногсшибательного успеха в 2014 г. началась череда тех вызовов и атак, несправедливостей, из которых наша страна с честью выходит. Понятно, что пандемия добавила проблем, также мы испытываем санкционное давление по всем направлениям. Но, несмотря на колоссальное давление, которое имеет политически окрашенные мотивы, спорт должен развиваться. Цель в виде 70% регулярно занимающихся спортом президент нам не корректирует. Мы к этой цифре успешно двигаемся», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).