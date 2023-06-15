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Общество

Чернышенко рассказал о росте доли постоянно занимающихся спортом граждан

Ведомости

Россия успешно идет к цели в виде 70% регулярно занимающихся спортом граждан, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на сессии «Спорт в новой реальности» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«После нашего сногсшибательного успеха в 2014 г. началась череда тех вызовов и атак, несправедливостей, из которых наша страна с честью выходит. Понятно, что пандемия добавила проблем, также мы испытываем санкционное давление по всем направлениям. Но, несмотря на колоссальное давление, которое имеет политически окрашенные мотивы, спорт должен развиваться. Цель в виде 70% регулярно занимающихся спортом президент нам не корректирует. Мы к этой цифре успешно двигаемся», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В июле 2020 г. президент России Владимир Путин поставил задачу к 2030 г. увеличить долю россиян, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, до 70%. В конце октября 2022 г. глава государства в ходе встречи с Чернышенко заявил, что сохранение населения, а также здоровья и благополучия россиян является главной задачей, которая стоит перед правительством России.

В ноябре прошлого года Чернышенко поручил Минпросвещения и Минспорта РФ расширить список обязательных дисциплин комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Отмечалось, что меры по развитию спорта в стране согласованы с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Чернышенко поручил Минспорту добавить к перечню обязательных дисциплин ГТО метание спортивного снаряда, стрельбу из пневматической винтовки и новый норматив — управление беспилотниками.

Кроме того, Чернышенко озвучил идею проведения для школьников военно-спортивных смен на базе детских лагерей во время каникул. Отмечается, что в основу мероприятий ляжет игра «Зарница». Вице-премьер поручил министерствам подготовить предложения по реализации этой инициативы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных