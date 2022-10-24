Путин назвал сохранение здоровья и благополучия россиян главной задачей
Сохранение населения, а также здоровья и благополучия россиян является главной задачей, которая стоит перед правительством России. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с вице-премьером Дмитрием Чернышенко.
«Благодаря национальной цели сохранения населения, здоровья и благополучия граждан, где ваше поручение — увеличить долю тех, кто систематически занимается спортом, до 70 процентов…» — начал говорить Чернышенко.
Путин прервал его, отметив, что все перечисленное остается «самой главной задачей». Вице-премьер согласился, что на экономику сильно влияет здоровье граждан. Он рассказал, что за первые шесть месяцев 2022 г. число россиян, занимающихся спортом, составило примерно 65 млн (53%). Чернышенко выразил уверенность, что поручение президента будет выполнено.
В июле 2021 г. Путин дал поручение к 2030 г. увеличить долю россиян, занимающихся спортом, до 70%. Позже Чернышенко уточнил, что речь идет о людях, которые бегают, подтягиваются на турниках, играют в футбол и другие виды спорта, а также занимаются онлайн и по видеокурсам. По данным Минспорта, в 2021 г. в России регулярно занимались спортом 49,4% граждан.
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