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Путин назвал сохранение здоровья и благополучия россиян главной задачей

Ведомости

Сохранение населения, а также здоровья и благополучия россиян является главной задачей, которая стоит перед правительством России. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

«Благодаря национальной цели сохранения населения, здоровья и благополучия граждан, где ваше поручение — увеличить долю тех, кто систематически занимается спортом, до 70 процентов…» — начал говорить Чернышенко.

Путин прервал его, отметив, что все перечисленное остается «самой главной задачей». Вице-премьер согласился, что на экономику сильно влияет здоровье граждан. Он рассказал, что за первые шесть месяцев 2022 г. число россиян, занимающихся спортом, составило примерно 65 млн (53%). Чернышенко выразил уверенность, что поручение президента будет выполнено.

В июле 2021 г. Путин дал поручение к 2030 г. увеличить долю россиян, занимающихся спортом, до 70%. Позже Чернышенко уточнил, что речь идет о людях, которые бегают, подтягиваются на турниках, играют в футбол и другие виды спорта, а также занимаются онлайн и по видеокурсам. По данным Минспорта, в 2021 г. в России регулярно занимались спортом 49,4% граждан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных