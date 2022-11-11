Чернышенко поручил расширить перечень нормативов ГТО
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минпросвещения и Минспорта РФ расширить список обязательных дисциплин комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера.
Отмечается, что меры по развитию спорта в стране согласованы с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Чернышенко поручил Минспорту добавить к перечню обязательных дисциплин ГТО метание спортивного снаряда, стрельбу из пневматической винтовки и новый норматив — управление беспилотниками.
Кроме того, Чернышенко озвучил идею проведения для школьников военно-спортивных смен на базе детских лагерей во время каникул. Отмечается, что в основу мероприятий ляжет игра «Зарница». Вице-премьер поручил министерствам подготовить предложения по реализации этой инициативы.
По мнению Чернышенко, ГТО является «мощным стимулом для развития массового и профессионального спорта». Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее поручил добиться показателя в 70% регулярно занимающихся спортом россиян к 2030 г.
В конце октября Путин провел встречу с вице-премьером. Глава государства заявил, что сохранение здоровья и благополучия россиян является главной задачей, которая стоит перед правительством. С ним согласился Чернышенко, отметив, что за первые шесть месяцев 2022 г. число россиян, занимающихся спортом, составило примерно 65 млн (53%).
В июле 2021 г. Путин дал поручение к 2030 г. увеличить долю россиян, занимающихся спортом, до 70%. Позже Чернышенко уточнил, что речь идет о людях, которые бегают, подтягиваются на турниках, играют в футбол и занимаются другими видами спорта. По данным Минспорта, в 2021 г. в России регулярно занимались спортом 49,4% граждан.
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