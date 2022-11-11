Чернышенко поручил расширить перечень нормативов ГТО

В июле 2021 г. Путин дал поручение к 2030 г. увеличить долю россиян, занимающихся спортом, до 70%. Позже Чернышенко уточнил, что речь идет о людях, которые бегают, подтягиваются на турниках, играют в футбол и занимаются другими видами спорта. По данным Минспорта, в 2021 г. в России регулярно занимались спортом 49,4% граждан.