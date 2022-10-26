В Кремле пообещали решить проблемы с экипировкой мобилизованных
Проблемы с экипировкой для мобилизованных в рамках специальной военной операции на Украине будут ликвидированы в ближайшее время, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Действительно имели место проблемы с экипировкой, они в том числе имеют [место] отчасти до сих пор, хотя принимаемые энергичные меры для выправления ситуации уже дают первые положительные результаты. <...> Меры уже принимаются, все проблемы будут ликвидированы», — сказал он.
Песков отметил, что регионы также самостоятельно занимались решением вопросов недостающей экипировки. В Координационном совете за устранение этой проблемы будет отвечать вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров, уточнил представитель Кремля.
Накануне, 25 октября, прошло первое заседание Координационного совета по обеспечению потребностей войск, в ходе которого премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости развернуть полномасштабное производство экипировки и обмундирования для обеспечения всех мобилизованных. По его словам, необходимо задействовать все мощности легкой промышленности, включая малые предприятия в регионах, а также организовать бесперебойные поставки сырья, материалов, тканей.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ранее выявила случаи серьезного превышения стоимости армейского снаряжения. Продавцам выданы предостережения прокуратуры, добавили в ФАС, а сеть «Военторг» рекомендовала своим «дочкам» ограничить наценку на армейское снаряжение на уровне 15%.
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