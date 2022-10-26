В Кремле пообещали решить проблемы с экипировкой мобилизованных

«Действительно имели место проблемы с экипировкой, они в том числе имеют [место] отчасти до сих пор, хотя принимаемые энергичные меры для выправления ситуации уже дают первые положительные результаты. <...> Меры уже принимаются, все проблемы будут ликвидированы», — сказал он.