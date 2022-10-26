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Экономика

Силуанов сообщил, что Минфин предусмотрел ресурсы на нужды спецоперации в 2022 году

Ведомости

Минфин РФ предусмотрел ресурсы для нужд спецоперации в текущем году, также они будут заложены в следующую трехлетку. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе встречи с представителями фракции «Единой России» в Госдуме. 

«Мы с Министерством обороны и другими силовыми ведомствами определили необходимый объем ресурсов, необходимый для проведения специальной военной операции. Деньги будут и в этом году, и заложены в следующую трехлетку», — сказал глава Минфина (цитата по ТАСС).

19 октября в ходе заседания Совета безопасности РФ президент РФ Владимир Путин поручил создать координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей российских военных. Указ о создании новой структуры глава государства подписал 21 октября. 

Задачами совета являются поставки и ремонт вооружений, военной техники, а также обеспечение армии материальными средствами и медико-санитарным обслуживанием. В его состав вошли вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, директор ФСБ РФ Александр Бортников, руководитель ФНС России Даниил Егоров, министр обороны Сергей Шойгу и др.

24 октября на заседании совета премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал обеспечить российских военнослужащих всем необходимым в сжатые сроки. Накануне, 25 октября, премьер сообщил, что правительство направило средства на закупку дополнительного обмундирования для военных, участвующих в спецоперации на Украине. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных