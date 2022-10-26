Силуанов сообщил, что Минфин предусмотрел ресурсы на нужды спецоперации в 2022 году

Минфин РФ предусмотрел ресурсы для нужд спецоперации в текущем году, также они будут заложены в следующую трехлетку. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе встречи с представителями фракции «Единой России» в Госдуме.