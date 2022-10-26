Силуанов сообщил, что Минфин предусмотрел ресурсы на нужды спецоперации в 2022 году
Минфин РФ предусмотрел ресурсы для нужд спецоперации в текущем году, также они будут заложены в следующую трехлетку. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе встречи с представителями фракции «Единой России» в Госдуме.
«Мы с Министерством обороны и другими силовыми ведомствами определили необходимый объем ресурсов, необходимый для проведения специальной военной операции. Деньги будут и в этом году, и заложены в следующую трехлетку», — сказал глава Минфина (цитата по ТАСС).
19 октября в ходе заседания Совета безопасности РФ президент РФ Владимир Путин поручил создать координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей российских военных. Указ о создании новой структуры глава государства подписал 21 октября.
Задачами совета являются поставки и ремонт вооружений, военной техники, а также обеспечение армии материальными средствами и медико-санитарным обслуживанием. В его состав вошли вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, директор ФСБ РФ Александр Бортников, руководитель ФНС России Даниил Егоров, министр обороны Сергей Шойгу и др.
24 октября на заседании совета премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал обеспечить российских военнослужащих всем необходимым в сжатые сроки. Накануне, 25 октября, премьер сообщил, что правительство направило средства на закупку дополнительного обмундирования для военных, участвующих в спецоперации на Украине.
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