Суровикин доложил Шойгу об обеспечении мобилизованных всеми видами довольствия
Командующий объединенной группировкой войск в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу об обеспечении всеми видами довольствия призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, передает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
В пресс-службе отметили, что Шойгу заслушал доклад Суровикина по текущей оперативной обстановке в зоне СВО, а также отдельно — по вопросам обеспечения всеми видами довольствия прибывших в состав группировки военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации.
Шойгу также проинспектировал командный пункт Объединенной группировки российских войск, выполняющих задачи специальной военной операции на Украине.
26 октября в Кремле признали наличие некоторых проблем с экипировкой для мобилизованных в рамках специальной военной операции на Украине, заверив в их скором решении.
До этого, 25 октября, прошло первое заседание Координационного совета по обеспечению потребностей войск, в ходе которого премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости развернуть полномасштабное производство экипировки и обмундирования для обеспечения всех мобилизованных. По его словам, необходимо задействовать все мощности легкой промышленности, включая малые предприятия в регионах, а также организовать бесперебойные поставки сырья, материалов, тканей.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.