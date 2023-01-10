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Шойгу призвал доработать экипировку военных «до самого высокого уровня»

Ведомости

Необходимо в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку российских военнослужащих до самого высокого уровня в 2023 г. На это указал министр обороны России Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещания.

«Не менее важная задача — в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку личного состава до самого высокого уровня. Все, что требуется бойцу, должно быть современным, удобным и надежным», — сказал он.

21 декабря президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны заявил, что Россия постоянно увеличивает потенциал своих Вооруженных сил и этот процесс будет продолжен. Путин указал Минобороны, что ограничений по финансированию армии нет, страна дает всё, что нужно военным. 

Шойгу, в свою очередь, указал на сокращение сроков поставок наиболее востребованных образцов вооружений в связи со спецоперацией. «Для наращивания их боевых возможностей осуществлен перенос поставок наиболее востребованных образцов с 2024–2025 гг. на 2023 г.», – сказал он.

В конце ноября Путин заявил, что для обеспечения Вооруженных сил России не нужны экстраординарные меры, достаточно наладить четкую и скоординированную работу. Путин отметил, что речь идет о военной технике, экипировке, снаряжении, медицинском оснащении, денежных средствах для военнослужащих и др. Он подчеркнул, что важно не только увеличивать объемы поставок, но и работать над качеством продукции.

7 декабря 2022 г. Путин сообщил, что проблемы с экипировкой военных в зоне проведения специальной военной операции должны быть уже решены. С оставшимися проблемами он поручил разобраться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных