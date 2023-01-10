Шойгу призвал доработать экипировку военных «до самого высокого уровня»
Необходимо в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку российских военнослужащих до самого высокого уровня в 2023 г. На это указал министр обороны России Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещания.
«Не менее важная задача — в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку личного состава до самого высокого уровня. Все, что требуется бойцу, должно быть современным, удобным и надежным», — сказал он.
21 декабря президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны заявил, что Россия постоянно увеличивает потенциал своих Вооруженных сил и этот процесс будет продолжен. Путин указал Минобороны, что ограничений по финансированию армии нет, страна дает всё, что нужно военным.
Шойгу, в свою очередь, указал на сокращение сроков поставок наиболее востребованных образцов вооружений в связи со спецоперацией. «Для наращивания их боевых возможностей осуществлен перенос поставок наиболее востребованных образцов с 2024–2025 гг. на 2023 г.», – сказал он.
В конце ноября Путин заявил, что для обеспечения Вооруженных сил России не нужны экстраординарные меры, достаточно наладить четкую и скоординированную работу. Путин отметил, что речь идет о военной технике, экипировке, снаряжении, медицинском оснащении, денежных средствах для военнослужащих и др. Он подчеркнул, что важно не только увеличивать объемы поставок, но и работать над качеством продукции.
7 декабря 2022 г. Путин сообщил, что проблемы с экипировкой военных в зоне проведения специальной военной операции должны быть уже решены. С оставшимися проблемами он поручил разобраться.