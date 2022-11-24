Путин призвал наладить четкую и скоординированную работу для обеспечения ВС РФ
Для обеспечения Вооруженных сил (ВС) России не нужны экстраординарные меры, достаточно наладить четкую и скоординированную работу. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на совещании с членами координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.
«Мы договорились, и нет необходимости вводить какие-то экстраординарные меры – этого ничего не нужно делать. Но наладить четкую, качественную, хорошо скоординированную работу нужно», — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что это необходимо для обеспечения нужд российских военных в ходе спецоперации на Украине. Путин отметил, что речь идет о военной технике, экипировке, снаряжении, медицинском оснащении, денежных средствах для военнослужащих и др.
Президент также обратил внимание, что важно не только увеличивать объемы поставок, но и работать над качеством продукции. «Именно поэтому так важна прямая связь производителей, конструкторских центров с теми, кто использует эту технику», — пояснил Путин.
Задачами совета являются поставки и ремонт вооружений, военной техники, а также обеспечение армии материальными средствами и медико-санитарным обслуживанием. В его состав вошли вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, директор ФСБ РФ Александр Бортников, руководитель ФНС России Даниил Егоров, министр обороны Сергей Шойгу и др.
Также 10 ноября Путин поручил правительству совместно с Минобороны к 14 ноября привести нормативы обеспеченности ВС РФ в соответствие с их реальными потребностями, возникающими в ходе спецоперации. Кроме того, кабмин должен был наладить обмен информацией между военнослужащими и производителями вооружений и экипировки.
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