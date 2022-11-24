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Путин призвал наладить четкую и скоординированную работу для обеспечения ВС РФ

Ведомости

Для обеспечения Вооруженных сил (ВС) России не нужны экстраординарные меры, достаточно наладить четкую и скоординированную работу. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на совещании с членами координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Мы договорились, и нет необходимости вводить какие-то экстраординарные меры – этого ничего не нужно делать. Но наладить четкую, качественную, хорошо скоординированную работу нужно», — сказал глава государства. 

Он подчеркнул, что это необходимо для обеспечения нужд российских военных в ходе спецоперации на Украине. Путин отметил, что речь идет о военной технике, экипировке, снаряжении, медицинском оснащении, денежных средствах для военнослужащих и др. 

Президент также обратил внимание, что важно не только увеличивать объемы поставок, но и работать над качеством продукции. «Именно поэтому так важна прямая связь производителей, конструкторских центров с теми, кто использует эту технику», — пояснил Путин. 

19 октября в ходе заседания Совета безопасности РФ президент РФ Владимир Путин поручил создать координационный совет при правительстве РФ по обеспечению потребностей российских военных. Указ о создании новой структуры глава государства подписал 21 октября. 

Задачами совета являются поставки и ремонт вооружений, военной техники, а также обеспечение армии материальными средствами и медико-санитарным обслуживанием. В его состав вошли вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, директор ФСБ РФ Александр Бортников, руководитель ФНС России Даниил Егоров, министр обороны Сергей Шойгу и др.

24 октября премьер-министр Михаил Мишустин призвал обеспечить российских военнослужащих всем необходимым в сжатые сроки. На следующий день премьер сообщил, что правительство направило средства на закупку дополнительного обмундирования для военных, участвующих в спецоперации на Украине. 

Также 10 ноября Путин поручил правительству совместно с Минобороны к 14 ноября привести нормативы обеспеченности ВС РФ в соответствие с их реальными потребностями, возникающими в ходе спецоперации. Кроме того, кабмин должен был наладить обмен информацией между военнослужащими и производителями вооружений и экипировки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных