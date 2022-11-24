Путин призвал наладить четкую и скоординированную работу для обеспечения ВС РФ

Также 10 ноября Путин поручил правительству совместно с Минобороны к 14 ноября привести нормативы обеспеченности ВС РФ в соответствие с их реальными потребностями, возникающими в ходе спецоперации. Кроме того, кабмин должен был наладить обмен информацией между военнослужащими и производителями вооружений и экипировки.